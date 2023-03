MotoGP Portogallo, la prima classifica Mondiale Fabio Quartararo a secco

Si è parlato tanto di contatti, cadute e piloti infortunati in coda alla prima gara sprint della MotoGP. L’hanno introdotta per movimentare la vigilia dei GP, e più di cosi non poteva essere. Aldilà di tutto, però, la mini sfida ha assegnato anche i primi punti iridati della stagione, indirizzando la classifica già in direzione Ducati grazie alla doppietta Bagnaia-Martin. Problematiche tecniche e un’azzardata manovra di Joan Mir sono costate care a Fabio Quartararo: il pilota di punta Yamaha è finito decimo, mancando quindi la zona punti. Pronti-via il francese ha già incassato un pesante -12 punti dal rivale Pecco Bagnaia.

La classifica Mondiale

1.Pecco Bagnaia (Ducati) punti 12; 2. Jorge Martin (Ducati) 9; 3. Marc Marquez (Honda) 7; 4. Jack Miller (KTM) 6; 5. Maverick Vinales (Aprilia) 5; 6. Aleix Espargaro (Aprilia) 4; 7. Miguel Oliveira (Aprilia) 3; 8. Johann Zarco (Ducati) 2; 9. Alex Marquez (Ducati) 1.

La sprint non conta per le statistiche

Ricordiamo che la gara sprint non verrà conteggiata nelle statistiche del Motomondiale, per cui Pecco Bagnaia resta a quota 11 vittorie in top class, 21 in totale considerando anche le categorie minori. L’antipasto del sabato non vale neanche per le classifiche Costruttori e Team, ma per Mondiale Piloti potrà avere un grandissimo impatto. La gara sprint infatti è prevista in tutte le 21 tappe del calendario MotoGP 2023.

La griglia di partenza non cambia

A differenza di quanto avviene in Superbike, la gara sprint non conta neanche per la definizione dello schieramento di partenza del GP, stabilito dalle qualifiche del sabato mattina. Dunque il GP del Portogallo partirà con la stessa griglia della sfida sprint, con Marc Marquez in pole position davanti a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. L’assenza per infortunio di Enea Bastianini promuove in seconda fila (sesta casella) l’Aprilia di Maverick Vinales. Qui lo schieramento. I giri da percorrere sono 25.