MotoGP Portimao, Warm Up: i Marquez divisi da Quartararo

C’è un Marquez al comando della classifica nel warm up. Per la precisione il neo alfiere Gresini Ducati Alex Marquez, che si toglie la soddisfazione di piazzare il tempo di riferimento per un altro turno in questo weekend. Marc Marquez però continua a farsi vedere ed a lungo è dietro al fratello minore, prima del guizzo finale di Fabio Quartararo, che si piazza tra i due. Di seguito gli orari del GP, oggi tocca alla ‘gara lunga’ a Portimao.

Debutto della MotoGP Sprint, il nostro commento

Warm Up, Marquez in vetta

Dopo lo zero di ieri, la domenica scatta nel peggiore dei modi per Fabio Quartararo. Neanche il tempo di uscire che parcheggia la sua M1 alla curva 5, per poi tornare al box a piedi e ripartire con la seconda moto. Si scatenano i fratelli Marquez, Miller, Oliveira in particolare, il quartetto che occupa la vetta della classifica di questo turno MotoGP. Ma si fa vedere anche Martin che, come il pilota di casa, ieri ha perso una bella occasione proprio all’ultimo giro per un errore. Per il rookie Augusto Fernandez invece la stagione deve ancora iniziare, un guaio tecnico l’ha fermato ancora prima del via! Ma dopo il debutto della Sprint oggi tocca alla gara ‘classica’ del campionato. Senza Enea Bastianini infortunato e con una Long Lap Penalty comminata a Joan Mir, vedremo quali saranno i valori in pista.

La classifica

Foto: Valter Magatti