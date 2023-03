MotoGP Portimao, Prove 3: comanda Bezzecchi, tre Ducati a terra

L’ultimo turno di prove MotoGP si chiude nel segno delle Ducati. Marco Bezzecchi si fa notare in questa sessione, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo ed alla Aprilia di Aleix Espargaro. Ma segnaliamo anche tre incidenti per le Rosse: cadono Luca Marini, Enea Bastianini ed anche il campione in carica Pecco Bagnaia, tutti senza conseguenze. A brevissimo scattano le qualifiche, intanto ecco come sono andate le Prove 3.

Su Pol Espargaro

Da Hervé Poncharal arriva qualche piccolo aggiornamento su Pol Espargaro, con traumi multipli dopo l’incidente da paura nelle Prove 2. “Dovrebbe tornare presto a Barcellona, bisogna decidere se operarlo alla mandibola” ha dichiarato il boss Tech3 a motogp.com. “Per il resto ci vorrà solo tempo. Siamo convinti che potrà tornare a competere a tempo pieno in MotoGP, il problema è quanto ci vorrà. Al momento non possiamo dirlo, gli auguriamo solamente una pronta guarigione.” Per quanto riguarda KTM invece c’è qualche dettaglio su Brad Binder, ieri in difficoltà per dolori al collo. Gli esami svolti ieri dopo le prove non hanno evidenziato niente di anomalo ed il #33, pur non a posto fisicamente, è regolarmente in pista. Riparte anche Miguel Oliveira, acciaccato dopo il violento highside di ieri ma senza conseguenze serie.

MotoGP Prove 3

La classifica non è in discussione, Q1 e Q2 sono stati decisi con le due prove del venerdì a Portimao. Questa sessione è l’erede delle ex Prove Libere 4, un turno quindi valido più per prepararsi per le gare che per il giro secco. Non si apre bene però per Luca Marini, protagonista di una caduta nei primi minuti. Tra gli ospiti del weekend vediamo Davide Brivio al box VR46, oltre all’ex F1 Ralf Schumacher, chiamato alla passerella pre-GP domenica. A referto anche una scivolata per la coppia Ducati Team, entrambi nei minuti finali: prima Enea Bastianini alla curva 5, poco dopo è il turno di Pecco Bagnaia alla prima curva. In vetta però rimane la Ducati guidata da Marco Bezzecchi, a precedere Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro.

La classifica

Foto: motogp.com