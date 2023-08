MotoGP: Oliveira ritrovato, RNF e Aprilia si fregano le mani

Ha vinto Aleix Espargaro, ma non è l’unico pilota Aprilia ad aver brillato. Miguel Oliveira infatti ha realizzato una corsa pazzesca: 16° al via, ha piano piano recuperato, fino ad annullare totalmente il vantaggio accumulato dai primi 4. La pioggia ha complicato la situazione, ma Oliveira è rimasto nella mischia, per la gioia di un Razlan Razali che, assieme a tutto lo staff, faticava a contenere l’emozione durante la corsa. Alla fine è 4°, beffato di 70 millesimi, ma il GP Silverstone è un grande punto di ripartenza per l’alfiere RNF Aprilia, ancora con poca esperienza in sella alla RS-GP a causa degli infortuni ma già in grado di graffiare. Assolutamente da tenere d’occhio da qui alla fine della stagione.

Oliveira scatenato, c’è mancato pochissimo

Il primo vero grande weekend di Aprilia: prima Vinales a podio nella Sprint, poi lui, Espargaro e Oliveira si sono davvero fatti notare. Tre RS-GP in un gruppetto di cinque battaglieri protagonisti per il podio non sono poche, finora era qualcosa visto solo con le Ducati! Miguel Oliveira però ha dovuto sudare data la sua posizione di partenza, quando s’è liberato di Marini e Zarco i quattro davanti erano ad oltre 4 secondi, con otto giri rimasti. Il portoghese di RNF però non s’è davvero fatto intimorire: testa basta e rimonta a passo di marcia, agganciando il quartetto con l’arrivo delle prime gocce di pioggia. Un finale al cardiopalma, tra il timore che la pioggia aumentasse ed il rischio comunque concreto di cadere. Il primo podio è alla portata, Oliveira ci prova, ma Binder non ci sta davvero: alla fine è 4° di un nulla, ma c’è davvero poco da rimproverargli. Ed anche nel box RNF i sorrisi di tutto lo staff parlano chiaro.

Iniezione di fiducia

“Sono riuscito a risalire molto presto. Mi sono detto che o cadevo o ce la facevo.” Una frase che spiega chiaramente quanto Miguel Oliveira abbia creduto in quel primo podio con Aprilia. Ma una volta riagganciati i quattro ecco le gocce di pioggia. “Ho visto che tutti andavano cauti” ha sottolineato. “Ho cercato di tenere il terzo posto finché ho potuto, ma non era facile. Ero anche partito 16°… Ma mi sono sentito davvero bene in sella e ho spinto. Sono comunque contento, ma è anche un peccato.” Oliveira però preferisce guardare tutti i lati positivi. “È stato un bel weekend per noi, siamo ripartiti nel modo giusto. Questo risultato mi aiuta molto.” Aiuta anche RNF Team, che spera di riavvicinare presto il periodo d’oro di Quartararo-Morbidelli, ma aiuta anche Aprilia che ora, sistemate le lesioni, ha trovato un terzo pilota su cui contare.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team