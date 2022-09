Occhio a Quartararo, nel 2019 in Thailandia provò a fregare Marquez

Mondiale MotoGP nuovamente di scena in Thailandia, al Chang International Circuit di Buriram. Uno degli appuntamenti saltati negli ultimi due anni a causa della pandemia da Covid. Sarà il terzo round mondiale consecutivo dopo Aragon e Motegi, un altro tassello importante per capire le tre situazioni iridate. Anzi, in Moto3 potrebbe addirittura esserci la chiusura dei giochi con Izan Guevara. Un altro round però ricco di incognite, finora disputato solamente due volte prima della cancellazione forzata. Vi ricordate come sono andate le due edizioni precedenti? In MotoGP c’è stato in particolare uno degli ultimi capitoli di un duello che sarebbe bello rivedere prima o poi… In Moto2 ha dominato l’Italia, in Moto3 ‘solite’ battaglie serrate tra un gran numero di piloti. Rivediamo i precedenti vincitori e come sono andate le gare. Qui gli orari delle dirette TV

MotoGP, Marquez-bis ma se la deve sudare

Un solo vincitore nelle due edizioni precedenti di questo round asiatico. Il primo Gran Premio di Thailandia si disputa nella stagione 2018, quando la situazione mondiale è ancora da decidere. Il poleman Marc Marquez ed il ducatista Andrea Dovizioso, a lungo al comando della corsa, sono i grandi protagonisti di questo primo evento a Buriram. Non è una vera fuga a due per la vittoria: le Yamaha di Vinales e Rossi sono lì, ma solo come spettatori in prima fila del duello per la vittoria. Una lotta che si infiamma nei giri finali e decisa solo all’ultima curva, punto in cui il campione spagnolo riesce a beffare ‘Desmodovi’ con un ultimo decisivo incrocio di traiettorie. L’anno dopo Marc Marquez si deve di nuovo sudare il trionfo, stavolta contro un giovane ed arrembante esordiente. Stiamo parlando di Fabio Quartararo, la scommessa Yamaha mai in evidenza nelle classi minori ma vera e propria sorpresa in questo 2019 in MotoGP. Una nuova conferma arriva appunto in Thailandia, quando il francese sfida apertamente Marc Marquez. Si porta subito al comando e conduce a lungo da veterano, stavolta sì a capo di una fuga a due per la vittoria. L’alfiere Honda riesce a regolarlo solamente all’ultima curva dell’ultimo giro! Trionfo e festa iridata per lui, ma tanti applausi per Quartararo, super debuttante ad un passo dal primo trionfo contro il dominatore dell’ultimo decennio.

Moto2, comanda l’Italia

Nel 2018 il Chang International Circuit dà il benvenuto ad una Moto2 che parlerà immediatamente italiano. Due GP disputati, due trionfi tricolori sul tracciato thailandese. Iniziando dall’evento inaugurale: il leader iridato Pecco Bagnaia è subito al comando, ma deve vedersela a lungo con gli agguerriti Miguel Oliveira e Brad Binder. Almeno finché non riesce a prendere il largo, lasciando il duo KTM e Luca Marini in rimonta in lotta per la zona podio. Trionfo importantissimo per Bagnaia, che compie un altro passetto verso il titolo, doppietta VR46 con Marini 2° ed Oliveira 3°. La storia non cambia nel 2019, ma con un altro nome che svetta su tutti. Stiamo parlando di Luca Marini, che scatta al meglio prendendosi immediatamente la prima posizione e diventando immediatamente imprendibile. Agli altri la battaglia per le restanti posizioni del podio, compresi i duellanti mondiali Alex Marquez e Brad Binder, all’italiano invece la fuga per la vittoria. Arriva così il primo successo stagionale, il secondo in carriera per il pilota VR46, un assolo senza sbavature al Buriram.

Moto3, Spagna vs Italia

Come sempre, per questa categoria ci vuole sempre ben più lotta per sapere chi vincerà al corsa. Il lato positivo però è aver visto fin da subito un buon numero di italiani tra i battaglieri protagonisti per la vittoria finale. A partire da Marco Bezzecchi, vicinissimo ad un risultato che gli avrebbe permesso di agganciare il leader Jorge Martin, ma falciato all’ultima curva da Enea Bastianini… Nonostante questo, tricolore nettamente in evidenza: Fabio Di Giannantonio si prende una strepitosa vittoria, con Lorenzo Dalla Porta e Dennis Foggia a seguire. Un podio totalmente italiano per il primo GP Moto3 in Thailandia! L’anno dopo la storia cambia, ma non per questo la battaglia in pista è meno serrata. Il folto gruppo di piloti a caccia del podio non si risparmia di certo, sempre con un buon numero di italiani pronti a dire la loro. Compresi il leader iridato Lorenzo Dalla Porta ed il poleman Celestino Vietti, nonostante incidenti che complicano la vita ad alcuni protagonisti, come ad esempio Aron Canet 2° in classifica generale. Il trionfo di questo secondo GP in Thailandia però è spagnolo: ci pensa Albert Arenas, che ha la meglio su Dalla Porta per circa due decimi, un secondo posto che vale l’allungo iridato. Terzo è Alonso Lopez, che mette così a referto il primo ed unico podio in Moto3.

Foto: motogp.com