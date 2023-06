MotoGP, duo Ducati acciaccato: gli obiettivi di Bagnaia e Bastianini

Ducati Team riabbraccia entrambi i suoi piloti. In particolare Enea Bastianini, fuori causa dalla Sprint del GP Portimao e finalmente al rientro, pronto a dire la sua in MotoGP. Anche se “Sarà difficile emulare quello che ha fatto Marc Marquez”, come ha scherzato l’ex iridato Moto2. Ha precisato infatti che non è al 100%, così come il compagno di box Francesco Bagnaia. Il campione MotoGP in carica accusa i postumi del botto con Vinales a Le Mans ma, come il collega, ha ottenuto l’idoneità ed è pronto per un GP di casa sempre molto sentito, nella splendida cornice del Mugello.

Bagnaia non si preoccupa

Anche per il campione in carica si è reso necessario il passaggio al Centro Medico. È arrivata l’idoneità, anche se poi per la festa di Dovizioso è comparso in stampelle. Francesco Bagnaia ha però rassicurato sulla sua condizione fisica in vista del GP d’Italia. “Non sono al 100%, ma fatico più a camminare che a correre in moto” ha spiegato nel giovedì sull’autodromo toscano. “Ho continuato ad allenarmi come sempre, anche qui [al Mugello] con la Panigale, e tutto è andato bene. Avvertivo un po’ di dolore ma non pensavo niente di che.” In seguito il controllo medico ha mostrato una lesione all’astragalo della caviglia destra. Bagnaia però è decisamente ottimista: “Non credo condizioni il mio fine settimana.”

Bastianini, finalmente

“Una pausa troppo lunga”. Il #23 del team ufficiale Ducati rimarca così il lungo stop per infortunio. Non esattamente l’inizio di stagione sperato da neo pilota in rosso. “Ora sono pronto, la spalla dovrebbe lavorare bene” ha aggiunto Bastianini. “Non sono al 100%, forse al 90%, e domani dovrò ritrovare il feeling con la mia moto: vedremo a che punto sono.” Ricorda poi anche le ultime prove: “Due settimane fa ho corso al Mugello con la Panigale. Mi sentivo bene, ma il 2° giorno ero stanco ed il 3° ancora di più, poi ho lavorato tantissimo per essere un po’ più competitivo. Sarà difficile soprattutto domenica con la gara lunga, ma la prendo un po’ come una specie di test.” Gli obiettivi non sono ambiziosi, ma più realistici, vista la lunga pausa: “Per il weekend punto alla top ten, per poi migliorare nei prossimi GP.”

Foto: Ducati Corse