MotoGP, la tecnica: stiamo vedendo le gomme Michelin del futuro?

Quest’anno Michelin ha presentato nuovi spettacolari pneumatici per la MotoE, visivamente con un aspetto molto diverso dalla gomma solitamente utilizzata. Non appena sono apparsi, i piloti della MotoGP hanno espresso al produttore francese il loro desiderio di avere lo stesso nella categoria regina del Motomondiale…

Di cosa si tratta? Alcune risposte

L’anno scorso, Michelin ha utilizzato in MotoE pneumatici contenenti una buona percentuale di materiali più rinnovabili e riciclati: 52% all’anteriore e 34% al posteriore. Michelin considera gli elementi di origine biologica o riciclati, che sono neutri per l’ambiente, come materiali rinnovabili e riciclati. Gli esempi includono lattice, bucce di arancia e limone, olio di girasole, resina di pino, nonché gomma e metallo riciclato per la composizione di questi pneumatici. La ricerca non si limita alla categoria MotoE: ad esempio Michelin sa come trasformare la lolla di riso in silice per le Hypercar che partecipano alla 24 Ore di Le Mans, e il prototipo elettrico-idrogeno – LMPH2G MissionH24 Green GT utilizza gomme più che 63% rinnovabile e riciclato.

Come tutti i campionati in cui è coinvolta, Michelin utilizza la MotoE come laboratorio di prova per le sue future tecnologie. L’obiettivo è riuscire a integrarli parzialmente o interamente nelle prossime generazioni di pneumatici da competizione o prodotti in serie. Michelin intende così sviluppare pneumatici sempre più durevoli e alla portata di tutti, senza dimenticare il lato spettacolare e all’avanguardia delle tecnologie messe in pista.

Questo approccio ecologico degli uomini di Clermont-Ferrand, però, non ha avuto la risonanza mediatica che meriterebbe, perdendosi tra risultati sportivi e notizie di altre categorie.

Bidendum [in Italia l’Omino Michelin, ndr] ha quindi deciso di prendere il coltello tra i denti, o meglio il punteruolo nello stampo, per modificare l’aspetto visivo dei suoi pneumatici per far conoscere la sua competenza. Indubbiamente sono state prese in considerazione diverse soluzioni per attirare l’attenzione su questo approccio, incluso l’abbandono dell’emblematico colore nero degli pneumatici, ma alla fine la scelta è caduta su un design “dall’aspetto vellutato” che ricorda le cellule organiche scelte.

Ed è un successo: l’occhio è attratto da questi piacevoli disegni, anche il dito…

Diciamo la verità, le fantasie in velluto hanno solo il nome, e non la morbidezza. In realtà la sensazione al tatto è diversa, leggermente più granulosa. Ma non è questo l’importante: l’operazione di comunicazione è un successo e ha già suscitato parecchia invidia in MotoGP.

Nel 2024 gli pneumatici MotoE contengono il 53% di materiali rinnovabili e riciclati nella parte posteriore e il 49% nella parte anteriore. Nel 2022, le proporzioni erano del 40% al posteriore e del 33% all’anteriore.

L’obiettivo è arrivare al 100% nel 2050. “Ci arriveremo”, ci ha detto a Le Mans Piero Taramasso, responsabile della competizione a due ruote della Michelin.

Ma quanto dura questo disegno Michelin?

“Due torri” è stata la risposta ottenuta nella Sarthe.

Basta questo per placare l’ardore di chi avrebbe voluto dotare la propria moto stradale di tale gomma. A meno che Michelin non trasformi questi pneumatici slick dal design effimero in pneumatici da strada con le stesse scanalature progettate allo stesso modo…

