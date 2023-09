MotoGP Catalunya, inizia la 2^ metà di stagione: tutti gli orari

Gran Premio numero 11 di scena sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il Motomondiale apre così la seconda metà di campionato 2023. Qualcuno riuscirà ad insidiare Francesco Bagnaia, sempre solido leader MotoGP? In Moto2 riemergerà Tony Arbolino per dare filo da torcere a Pedro Acosta? Con l’attenzione rivolta anche a Celestino Vietti, per capire se riuscirà a dire ancora la sua dopo l’exploit in Austria. Vedremo poi come si comporterà Daniel Holgado, che continua a comandare la Moto3.

Per la MotoE infine la situazione è ben diversa, trattandosi del penultimo round della stagione 2023. Il capoclassifica Jordi Torres ha dichiarato chiaramente di cercare il colpo in casa per tenere lontani gli agguerriti avversari Mattia Casadei e Matteo Ferrari, prima del loro evento casalingo che chiuderà il campionato. Chi avrà la meglio? Di seguito tutta la programmazione del GP Catalunya, con diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Su TV8 invece qualifiche e sprint saranno in diretta, mentre le gare della domenica saranno in differita.

GP Catalunya, gli orari Sky Sport

Venerdì 1 settembre

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 2 settembre

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 3 settembre

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 18 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 24 giri

GP Catalunya, gli orari di TV8

Sabato 2 settembre (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 3 settembre (differita)

18:45 Moto3 Gara – 18 giri

20:00 Moto2 Gara – 21 giri

21:45 MotoGP Gara – 24 giri

Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya