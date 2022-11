MotoGP “Mundial”, ecco qual è la Nazione che ha vinto più titoli di tutti

di Mireia Pérez/motosan.es

In ogni stagione del Mondiale MotoGP abbiamo gradinate piene di gente accorsa per supportare i piloti del proprio paese. Nelle corse non conta solo essere il migliore in gara, ma anche vincere titoli e regalare gioie al proprio paese. Ci sono vari stati nel mondo che hanno avuto piloti di cui essere orgogliosi. Giacomo Agostini, Angel Nieto, Mick Doohan, Valentino Rossi, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Marc Marquez, Hanno fatto alzare molti dal divano nel momento in cui sono diventati campioni. Ma quali sono i cinque paesi che contano il maggior numero di titoli mondiali?

5. Stati Uniti (17 titoli)

Iniziamo dalla quinta posizione: qui troviamo gli Stati Uniti con 17 titoli mondiali. Il paese nordamericano ha avuto il suo grande momento negli anni ’80, un’era che gli appassionati ricordano con nostalgia. Gli U.S.A. ha sì 17 titoli, ma vale la pena sottolineare che 15 di questi sono arrivati in classe regina, mentre gli altri due sono della 250cc. Nomi di leggende che ancora oggi vengono ricordate: Rainey, Schwantz, Spencer, Roberts, Lawson, Hayden… Eddie Lawson, con quattro corone mondiali, è il pilota statunitense più vincente. Dietro di lui, con un iride in meno, troviamo vari piloti: Freddie Spencer, Wayne Rainey e Kenny Roberts. L’ultimo campione del mondo per gli Stati Uniti è nientemeno che Nicky Hayden, con quel titolo vinto a Valencia nel 2006.

4. Germania (18 titoli)

Tra le posizioni di vertice c’è anche la Germania grazie ai suoi 18 titoli mondiali. È un paese che non ha mai vinto in classe regina, né in MotoGP né in 500cc, ma lo ha fatto nelle altre categorie. I suoi titoli si dividono così: 8 in 250cc e Moto2, 4 in 125cc e Moto3, gli altri in due classi ormai scomparse. Quattro infatti sono arrivati in 50cc, 2 in 350cc. Anton Mang è il pilota da sottolineare per la Germania con i suoi cinque titoli, divisi tra 250cc e 350cc. In seconda posizione, con tre mondiali a testa, ci sono Hans-Georg Anscheidt e Werner Haas. L’ultimo pilota tedesco campione del mondo è stato Sandro Cortese, vincitore nella categoria Moto3.

3. Gran Bretagna (45 titoli)

Sul primo gradino del podio troviamo la Gran Bretagna con ben 45 titoli. Il paese dominante negli anni ’50-’60, ma è passato ormai tanto tempo da quell’epoca gloriosa. Quegli anni d’oro però hanno permesso la conquista di ben 45 mondiali, mantenendo tutt’ora il 3° posto. La Gran Bretagna s’è assicurata 17 titoli in classe regina, nel suo caso solamente in 500cc. Nella classe intermedia, solamente 250cc, ne vanta 9 in totale. Solo nella classe minore ha conquistato 15 titoli 125cc ed uno in Moto3, per finire con 13 trionfi in 350cc. Mike Hailwood è stato il pilota che ha regalato tante gioie al suo paese: 9 titoli mondiali, come quelli di Valentino Rossi.

Lo seguono altri nomi importanti come quelli di Phil Read e John Surtees, con 7 titoli a testa. Danny Kent invece è stato l’ultimo campione britannico, vincitore in Moto3 nel 2015. La Gran Bretagna ha vinto nel 1949 in due categorie diverse, 350cc e 50cc, mentre nel 1951 Geoff Duke è diventato il primo pilota della storia in grado di vincere in due classi differenti nello stesso anno. Hailwood e Read vengono ricordati per aver vinto in tre categorie diverse. La Gran Bretagna però non è mai riuscita ad assicurarsi un titolo in 80cc, Moto2 e MotoGP.

2. Spagna (57 titoli)

Il paese iberico è al secondo posto con 57 titoli in totale. In classe regina ne contiamo 11, tra i 10 ottenuti in MotoGP e l’unico arrivato in 500cc. Le giovani promesse spagnole però stanno incrementando il palmares nelle classi minori. In Moto2 e 250cc contiamo 12 titoli mondiali, ma la categoria in maggiore evidenza è la Moto3/125cc con ben 22 corone iridate. Quelli che restano sono arrivati in 80cc (4) e 50cc (8). Gli ultimi titoli mondiali spagnoli sono arrivati proprio quest’anno con Augusto Fernandez in classe intermedia e con Izan Guevara in Moto3. Per quanto riguarda la classe regina, torniamo al 2020 con il maiorchino Joan Mir. Il pilota più vincente in Spagna è Angel Nieto con i suoi 12+1 titoli, lo segue Marc Marquez a quota otto, un numero fermo dal 2019 per i problemi al braccio. Jorge Lorenzo è al terzo posto con i suoi cinque titoli mondiali.

1. Italia (80 titoli)

La penisola italiana è quella che ha conquistato il maggior numero di titoli nel Motomondiale, 80 in totale in tutte le categorie. In classe regina, tra MotoGP e 500c, l’Italia si è assicurata 21 titoli. Per quanto riguarda la classe intermedia, tra Moto2 e 250cc sono arrivati 25 mondiali, mentre tra Moto3 e 125cc contiamo 24 iridi. Gli altri sono arrivati in 350cc (otto) e 50cc (due). L’ultimo titolo è arrivato proprio quest’anno in MotoGP grazie a Pecco Bagnaia, che si è imposto su Quartararo portando l’iride all’italiana Ducati. Nel 2020 ci ha pensato Enea Bastianini ad aumentare il numero di titoli in Moto2, mentre quest’anno ha chiuso 3° in MotoGP. Ma chi è il pilota che ha dato di più al suo paese? In caso ci fossero dubbi, il grande Giacomo Agostini: 15 titoli mondiali, il più vincente di sempre. Valentino Rossi si è fermato a 9, l’unico però in grado di vincere sia in 500cc che in MotoGP.

Foto: motogp.com

L’articolo originale su motosan.es