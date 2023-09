MotoGP Misano, Warm Up: Bagnaia “giallo Ducati” al comando

La classe MotoGP comincia col suo campione al comando. Francesco Bagnaia ha piazzato la zampata nel warm up, ultima sessione prima di dare il via alla domenica di gare. Il campione in carica riparte dal podio blindato ieri contro un battagliero Dani Pedrosa, infine 4° ma autore di una grande gara. Top 5 della MotoGP Sprint che ha visto tre Ducati e due KTM, valori che si ripeteranno oggi o avremo sorprese? Ecco intanto com’è andato l’ultimo turno prima delle gare.

L’ambiente

L’autodromo romagnolo si sta lentamente svegliando in questa domenica di gare. Qualcuno è arrivato presto, ma il pubblico è ancora in viaggio. Rimangono ancora prevalenti i colori di Valentino Rossi, non mancano anche tifosi del campione del mondo MotoGP Francesco Bagnaia. Oltre a loro, pur in maniera minore, non manca chi supporta Quartararo e la wild card Pirro in particolare, più qualcuno anche per gli altri piloti, incluse le classi minori. Come folla, non è ancora il pubblico delle grandi occasioni, ma molti sono ancora in viaggio ed i dati definitivi li avremo alla fine di questa giornata a Misano. L’aspettativa è comunque di circa 130.000 persone in totale.

MotoGP Warm Up

Torna il giallo in casa Ducati, questo il colore della Desmosedici di Francesco Bagnaia. Una livrea particolare anche nel team factory, oltre a quella coi colori di Fausto Gresini rivista già nella MotoGP Sprint per i piloti di Nadia Padovani. A referto un altro incidente per Pol Espargaro, stavolta caduto alla Quercia. Vola Jorge Martin sul finale, il miglior tempo sembra il suo, ma un passaggio sul verde porta alla cancellazione del giro utile.

MotoGP, la classifica

