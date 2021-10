MotoGP, Marc Marquez altro salvataggio monstre: “Purtroppo solo fortuna”

Sabato difficile per Marc Marquez: qualifica non esaltante e protagonista di altre cadute nel corso della giornata, ma anche un super salvataggio

Le condizioni di pioggia e pista mezza bagnata e mezza asciutta questa volta non aiutano Marc Marquez. Il pilota della Honda è in difficoltà e lo ha dimostrato in un sabato complicato dove è stato protagonista di altre cadute e un salvataggio in qualifica (vedere il video per credere) in grande stile. Un bel numero senza dubbio, che però dimostra le difficoltà dello spagnolo in una Misano dove ambire anche solo al podio sarà difficile.

“Mi piacerebbe poter dire di avere salvato la moto di forza”

“Giornata difficile, qualifica complicata fin dalle FP4”, spiega. “Sono caduto con le slick in un punto bagnato dove non si vedeva bene. Poi è arrivata la Q2 con il super salvataggio. Mi piacerebbe dire che ho tenuto la moto di forza, ma è stata solo fortuna. Da lì in poi non ho guidato bene, ho perso un po’ di fiducia”. Marc aprirà così la terza fila: “Non sono contento, la posizione di partenza è accettabile anche se potevamo partire almeno dalla seconda fila. Per ora possiamo lottare per una top 5”.

“Non riusciamo a mettere la gomma in temperatura”

Marquez spiega i problemi: “Non riusciamo a mettere in temperatura la gomma. Nei circuiti con alte temperature possiamo guidare bene, ma facciamo fatica a mettere lo pneumatico in temperatura e anche oggi ho sofferto questa cosa”. Lo spagnolo torna poi sulla caduta e sul braccio: “Ho sentito un po’ di dolore, ma non è stata una grande limitazione. Il salvataggio odierno è solo fortuna, però in varie circostanze mi sto accorgendo che mi sto evolvendo dal punto di vista fisico. L’importante è che il recupero prosegua per il meglio”

