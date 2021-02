MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bagnaia e Miller avranno molta pressione”

Francesco Bagnaia e Jack Miller avranno sulle spalle il destino Ducati in MotoGP. Il capo Luigi Dal'Igna non nasconde le difficoltà: "Avranno tanta pressione"





La Ducati tenta la scalata al titolo piloti MotoGP con due ragazzi che – insieme – ad oggi hanno vinto un solo GP. Pecco Bagnaia e Jack Miller hanno davanti un impegno assai arduo, non far rimpiangere Andrea Dovizioso ed “essere della partita”, come ha raccomandato il ds Davide Tardozzi. Più facile a dirsi che a farsi, e la vecchia volte Luigi Dall’Igna non nasconde le difficoltà: “Bagnaia e Miller vorranno fare bene, le aspettative sono alte, questo non è bene perchè avranno molta pressione” spiega il plurititolato ingegnere nel video che vedete qui sopra.

“Mi manca solo il titolo piloti MotoGP”

Luigi Dall’Igna in tanti anni di carriera nel Motomondiale ha vinto titoli a raffica, praticamente in tutte le categorie. Soprattutto ai tempi dell’Aprilia, che per anni ha dominato le classi intermedie. In top class il capo delle corse Ducati, per adesso, si è fermato al titolo Costruttori, battezzato proprio da Ducati nella scorsa stagione. “E’ l’unico grande traguardo sportivo che ancora mi manca” ricorda. Pecco e Jack sono chiamati a disputare una grande stagione: adesso che sono ufficiali, saranno sotto i riflettori ogni secondo. Per entrambi sarà un 2021 carico di responsabilità.