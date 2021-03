Secondo giorno per Luca Marini in MotoGP: continua il lavoro per il rookie di Sky VR46 Avintia, che sabato ha potuto provare nuove componenti

Continua l’apprendistato in MotoGP per Luca Marini. Per lui seconda giornata di test dopo lo shakedown: 24° tempo per lui alla fine della giornata a due secondi e sei di distacco dalla vetta. Non si guarda ovviamente al tempo sul giro, quanto piuttosto alle sensazioni in sella e alle tante cose da sistemare. Rispetto al primo giorno ci sono già progressi, soprattutto a livello di sensazioni. Per ‘Maro’ anche novità sulla sua Ducati.

“Il feeling è stato buono, abbiamo lavorato sull’elettronica”, esordisce. “Posso usare di più e meglio la coppia motrice e abbiamo guadagnato in stabilità dalle uscite di curva. Abbiamo lavorato sulla mia posizione in sella e abbiamo trovato un bel setup. Domani lavoreremo su alcuni dettagli. Il tempo sul giro non importa, la giornata è stata positiva”. Al momento sono mancati i riferimenti: “Proverò a seguire alcuni piloti per essere più veloce nei prossimi giorni per capire come guidare meglio la MotoGP”.

Luca prosegue con l’analisi: “Abbiamo lavorato sulla mia posizione, ora mi sento più comodo. Sono cambiate anche le pedane, così come il serbatoio, i semimanubri, la copertura del serbatoio. Su quest’ultima parte non abbiamo trovato la soluzione migliore, domani proveremo altre cose su questo aspetto”. Le indicazioni non mancano: “Chiederò qualcosa a Ducati, ma dovranno decidere cosa portarmi. Io riporto le mie sensazioni, gli altri per ora si trovano bene. So che avrò il supporto di Ducati e troverò la strada giusta”.

“Non ho parlato troppo con Vale, la mamma invece è sempre molto tecnica”

Al momento non sono arrivati troppi messaggi dal fratello Valentino Rossi. “Per ora è tutto okay, ho parlato con lui via messaggio riguardo il feeling sulla moto. Oggi è molto impegnato, gli chiederò qualcosa più avanti”. Ci sono invece consigli.. dalla mamma: “È sempre tecnica in ogni commento. Mi ha scritto qualcosa su frenata ed entrata di curva. Stava controllando i miei parziali, dove guadagnavo e dove invece perdevo. Ha una grande passione per questo sport, mi piace che mi segua”.

Il lavoro nei prossimi giorni continuerà incessante. Luca ha la nomea di essere un “pilota-ingegnere”: la MotoGP pare allora proprio il posto ideale per lui. “La MotoGP è il mio mondo”, sottolinea Marini. “Analizziamo da matti ogni dettaglio, studiamo il rendimento di tutte le curve e i settori. Lavorare in questo modo mi piace. Abbiamo sistemato la moto molto bene, soprattutto sull’elettronica. Quando il livello si alzerà e dovrò girare veloce questo tipo di lavoro sarà importante. Sto cercando di imparare il prima possibile e parlare con i tecnici per spiegarmi al meglio in modo da avere una comunicazione di buon livello”.

‘Maro’ parla poi dei meccanici assenti ieri per Covid: “Oggi un ragazzo è tornato a lavorare in garage, il suo tampone ha dato esito negativo. Stiamo aspettando tuttavia quello dell’altro ragazzo. Spero che domani possa essere qua o quantomeno nei prossimi test, ne abbiamo bisogno. Al momento la persona che lavora sulle gomme e il carburante sta lavorando direttamente sulla moto”.

