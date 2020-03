La seconda parte del viaggio della fabbrica di Akashi nel Motomondiale. Si parla oggi della Ninja ZX-RR utilizzata in MotoGP nel 2002.

Spesso e con rammarico leggiamo che Kawasaki non tornerà a far parte della categoria regina del Motomondiale. Il marchio giapponese è entrato e uscito da 500cc e MotoGP per due volte, ma sembra improbabile una terza. Nonostante alcuni elementi interessanti, i precedenti non sono particolarmente favorevoli ad un ritorno. Dopo il primo capitolo, ecco la seconda parte degli anni vissuti dalla squadra di Tokyo nel Campionato del Mondo.

GLI INIZI DEL PROGETTO MOTOGP

Abbiamo scoperto un documento eccezionale sulla genesi della MotoGP ZX-RR, prodotta dalla stessa Kawasaki. Riassumiamo sotto il video i momenti salienti.

Il progetto Kawasaki MotoGP è cominciato il 1° dicembre 2001 con un team ridotto di 12 persone. Hanno iniziato a raccogliere dati, creando poi un modello in argilla. Questo è stato in seguito provato in una galleria del vento a più di 300 km/h. Da notare l’aerodinamica già avanzata per fornire supporto, anche se le pinne sono via via scomparse… Hanno quindi testato questa carrozzeria in pista.

Per la MotoGP, l’architettura del 4 cilindri è mantenuta in linea. Da notare anche la posizione dell’alternatore dietro i cilindri (proprio come sulla Yamaha M1). Il motore è stato provato nel mese di agosto, mostrando immediatamente una potenza di più di 200 cavalli. Il 9 settembre 2002 due Ninja ZX-RR sono a disposizione per eseguire lo shakedown con Akira Yanagawa. Questo avviene sul circuito di Autopolis, situato nell’isola di Kyushu, nel sud del Giappone (Kawasaki acquisterà infine questo circuito nel 2005).

DIECI MESI DOPO

La moto viene presentata ufficialmente il 4 ottobre 2002 a Motegi, alla vigilia del Grand Prix del Pacifico. Nel video non se ne parla, ma il ruolo di team manager è coperto da Harald Eckl, ex pilota 350cc e 250cc. Pochi Gran Premi per lui, prima di creare la propria squadra nel 1994 in 125cc con il nome di “Marlboro Aprilia Eckl”. Dal 1997 passa a lavorare per Kawasaki come team manager delle strutture Supersport e Superbike.

In un comunicato stampa, Kawasaki informa di aver preso in considerazione diverse configurazioni del motore per la loro prima MotoGP. La scelta è ricaduta su una configurazione in linea a 4 cilindri per i suoi “numerosi vantaggi tecnici”. Tra questi, accensioni periodicamente distanziate che facilitano la regolazione di aspirazione e scarico, fornendo un perfetto equilibrio primario. Si elimina la necessità di bilanciare il motore, c’è più spazio per ospitare il lungo sistema di scarico richiesto e il fatto che la “testata compatta facilita il montaggio in una cornice ”.

LE CARATTERISTICHE

Gli ingegneri Kawasaki ritengono che i migliori metodi di stampaggio e l’uso dei migliori materiali disponibili consentiranno loro di dare alla Ninja ZX-RR un telaio leggero ma solido. Con un’immagine generata al computer, gli uomini Kawasaki dimostrano che intendono utilizzare una nuova tecnica di stampaggio a pareti sottili nelle aree del forcellone e del piantone dello sterzo del telaio. L’immagine mostra anche che gli ingegneri Kawasaki hanno scelto di fornire aria al nuovo motore attraverso un’unica presa d’aria dinamica.

La Ninja ZX-RR poi utilizza un nuovo sistema di iniezione di carburante Keihin FCR-i, che utilizza diapositive nei corpi di iniezione piuttosto che farfalle. Gli ingegneri Kawasaki affermano che, poiché la slitta si ritrae completamente dal flusso di aria/carburante, è meglio di una valvola a farfalla che rimane nel percorso di aspirazione di completa apertura dell’acceleratore. Un piccolo generatore ad alta velocità azionato dalla frizione fornisce l’energia elettrica necessaria per far funzionare il nuovo sistema EFI.

















LA STAGIONE 2002

In quel Gran Premio del Pacifico è Akira Yanagawa alla guida della ZX-RR col numero 48. Si è qualificato in 18° posizione su 22 piloti, a soli 2 secondi da Loris Capirossi su Honda. Sfortunatamente, una volta risalito fino al 15° posto, il pilota giapponese si è reso protagonista di un highside al 7 ° giro: inevitabile il ritiro. Dopo questo primo tentativo, il video oscura le seguenti gare con Andrew Pitt, il campione in carica di Supersport chiamato in rinforzo da Harald Eckl per sostituire il pilota giapponese infortunato.

“Ovviamente, la moto è molto più potente di quella a cui sono abituato” aveva dichiarato in quella occasione Andrew Pitt. “Ho avuto difficoltà a mantenere la ruota anteriore a terra! Gli altri piloti conoscono il circuito, mentre io devo ancora trovare le giuste traiettorie. Sono migliorato alla fine della sessione, ma devo entrare più velocemente in curva e migliorare anche l’uscita. Il mio obiettivo è ovviamente guidare con Kawasaki nel 2003, e spero che questo weekend mi dia qualche possibilità.” Finirà 19° e ultimo a Sepang, 17° a Phillip Island e 12° a Valencia.

PRIMA DELLA STAGIONE 2003

Régis Laconi e Garry McCoy proveranno la moto dopo l’ultimo Gran Premio 2002 a Valencia. Durante l’inverno, ci saranno modifiche a motore, scarichi e ruote prima di effettuare un test privato a Suzuka a novembre con Andrew Pitt. Akira Yanagawa invece si vede retrocesso al lavoro di sviluppo del motore. Gli “ZX-RR” beneficiano dei pneumatici Dunlop appositamente progettati per questo, ma non a livello di concorrenza.

Nel gennaio 2003, a Sepang, Garry McCoy si occupò dello sviluppo, tre mesi prima dell’inizio della stagione. “Questa è la prima volta che provo davvero la moto” ha dichiarato all’epoca. “Questo se non contiamo i pochi giri che ho completato dopo la gara di Valencia. C’è ancora molto da sistemare. Devo trovare il giusto feeling e apportare alcune modifiche per essere a mio agio: ci vorrà tempo. Ovviamente la nuova Kawasaki a 4 tempi è molto diversa dalla 2 tempi. Accelera molto più forte, ma gradualmente e meno violentemente del 2 tempi: per questo si ha l’impressione che sia così veloce. In curva è un po’ più difficile, specialmente con la frizione, che non viene utilizzata su una 2 tempi. Per entrare in curva con 2 tempi devi giocare sulla frenata, mentre con il 4 tempi è il freno motore che si occupa della decelerazione.”

Il resto è un’altra storia… A seguire

L’articolo originale su paddock-gp