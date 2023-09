La prima giornata della MotoGP in Catalunya ha regalato immagini incredibili. Non sono mancati alcuni dettagli tecnici, ma il momento più spettacolare porta la firma di Jorge Martin. Nelle Prove 1, dedicate quindi anche al lavoro in ottica gara visto che non vale più per l’accesso alla Q2, l’alfiere Pramac ha deciso di divertirsi e ne è uscita una manovra pazzesca. Guardate la sua tuta…

Martin che spettacolo!

Il Circuit de Barcelona-Catalunya regala ogni anno immagini incredibili dei piloti MotoGP in piega, ma con Martin altro che gomito a terra. Una piega di 59° a 110 km/h, con il numero #89 di casa Pramac Ducati praticamente disteso sul suo braccio sinistro per tutta la percorrenza della curva 5, non si vede poi tutti i giorni. “È stato più per lo spettacolo che per il rendimento” ha commentato divertito lo spagnolo, come riportano i colleghi di Motosan.

Q2 diretta, ma con difficoltà

Jorge Martin, piega a parte, alla fine ha conquistato l’accesso al secondo turno di qualifiche. Ma col 10° tempo e con sensazioni peggiori di quanto si aspettasse. “Abbiamo provato tante gomme, inclusa anche la dura anteriore, cosa che di solito non facciamo” ha spiegato. “Con queste temperature però ho voluto provare e non è andata male, ma nel time attack non avevo grip all’anteriore.” Insomma, c’è da lavorare. “Bagnaia sta andando bene, anche Zarco sembra aver trovato qualcosa che mi manca. Un secondo di ritardo non è dove dobbiamo stare” ha sottolineato Martin.

Foto: motogp.com