MotoGP Jerez, Warm Up: KTM al lavoro per il bis?

Domenica che si apre con Fabio Quartararo al comando. Il pilota Yamaha vuole riscattarsi nella gara lunga dopo una Sprint complessa, ma non sarà l’unico a caccia del successo. Attenzione alle tre KTM, al lavoro insieme anche in questa sessione e già osservate speciali anche per la corsa odierna. Come si comporteranno le Ducati e le Aprilia? Alle 15:00 (un’ora dopo per evitare la sovrapposizione con la F1) avremo la risposta, ecco intanto i tempi di questa mattinata a Jerez.

MotoGP Warm Up

Turno utile per aprire la domenica di gare, sistemando gli ultimi dettagli dopo la MotoGP Sprint del sabato. Morbidelli, che ieri ha scatenato la carambola proprio all’inizio della mini-gara, ricevendo una Long Lap Penalty da scontare oggi. Una sanzione non proprio gradita, un altro problema che si aggiunge al periodo difficilissimo di casa Yamaha. KTM è invece reduce da un sabato stellare con Binder, Miller e la wild card Pedrosa in top 6 al traguardo: dove possono arrivare oggi? Certo in squadra si vuole sognare ancora… Aprilia invece, ‘salvata’ solo dal 5° posto di Oliveira, punta al riscatto, ci sono poi svariati ragazzi Ducati, Bezzecchi e Marquez su tutti, che vogliono fare decisamente meglio. Intanto però ci si ‘scalda’ in questa mattinata nuvolosa, con temperature di 20-25° C ma destinate a salire sensibilmente per l’orario della gara, più tardi rispetto al solito.

La classifica

Foto: motogp.com