MotoGP Jerez: orari (TV e streaming) Prove Libere, Qualifiche, Gare

Il GP di Jerez in diretta TV e streaming su Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV e DAZN. In chiaro (ma in differita) anche su TV8.

Il Campionato del Mondo di MotoGP va in scena a Jerez per il primo appuntamento stagionale. Dopo il test di mercoledì, conclusosi con Maverick Vinales al comando, i piloti della classe regina sono pronti a darsi battaglia dopo il lockdown. Marc Marquez parte con i favori del pronostico e resta l’uomo da battere. A sua disposizione una Honda RC213V “evoluzione” del 2019, figlia dell’ultimo test invernale di Losail. A condividere il box con il campione in carica ci sarà suo fratello Alex Marquez, al debutto ufficiale in MotoGP. L’obiettivo del campione Moto2 sarà prendere confidenza con una moto non certo facile per chiunque, ancora di più per un rookie.

Yamaha e Ducati all’inseguimento di Marc

In casa Yamaha c’è un certo ottimismo dopo i test prestagionali. Si è lavorato molto su elettronica e telaio, anche se la nuova specifica di motore resta una spanna dietro Honda e Ducati. Il rettilineo non è certo il punto di forza della M1, ma qui a Jerez il layout può giocare a proprio favore. Le alte temperature, che solitamente hanno mandato in tilt l’aderenza della M1, non hanno dato problemi durante i test. Fabio Quartararo e Maverick Vinales ancora una volta sembrano avere meno problemi rispetto a Valentino Rossi, ma non dimentichiamo che il pesarese è per tradizione un “animale da gara”.

Occhi puntati su Andrea Dovizioso e Ducati. Il vicecapione di MotoGP è alla ricerca di buoni risultati per smobilitare il tavolo delle trattative. Solitamente Jerez non è un tracciato favorevole per la Desmosedici GP, inoltre i tecnici di Borgo Panigale non hanno ancora trovato un buon bilanciamento per supportare la nuova soft Michelin. Ma DesmoDovi non manca mai di stupire. Esordio ufficiale anche per Johann Zarco con la GP19, ma l’attenzione sembra puntata tutta su Jack Miller che, a fronte della promozione nel team factory, è chiamato a risultati importanti.

In Aprilia non ci sarà Andrea Iannone, sostituito dal collaudatore Bradley Smith. La sentenza del Tas è attesa per il mese prossimo, sarà quindi una RS-GP ad una sola punta. Suzuki pronta a stupire ancora una volta dopo le due vittorie della stagione MotoGP 2019. KTM e Pol Espargarò vogliono lasciarsi con buno risultati.

La programmazione di Sky Sport MotoGP, DAZN, Sky GO e NowTV

Il GP di Jerez 2020 verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e DAZN. Per chi volesse seguire da tablet, pc o smartphone ci sarà la diretta streaming su Sky GO, DAZN o Now TV. Mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8.

Venerdì 17 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:40 Moto2 FP1

11:50-12:20 MotoE FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

16:05-16:35 MotoE FP2

Sabato 18 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

11:50-12:20 MotoE FP3

12:35-13:15 Moto3 Q1-Q2

13:30-14:00 MotoGP FP44

14:10-14:50 MotoGP Q1-Q2

15:10-15:50 Moto2 Q1-Q2

16:05-16:45 MotoE E-Pole

Domenica 19 luglio

08:20-08:40 Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Moto2 Warm Up

09:20-09:40 MotoGP Warm Up

10:05 Gara MotoE

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

La programmazione di TV8

Sabato 18 luglio

15:00 – Paddock Live

15:30 – Motomondiale Qualifiche GP Spagna

16:45 – Paddock Live

Domenica 19 luglio

13:15 – MotoE GP Spagna (Gara, da Jerez de la Frontera)

13:30 – Paddock Live

14:15 – Moto3 GP Spagna (Gara) Differita

14:45 – Paddock Live

15:30 – Moto2 GP Spagna (Gara) Differita

16:00 – Paddock Live

16:30 – Grid GP Spagna

17:00 – Paddock Live

17:15 – MotoGP GP Spagna (Gara) Differita

17:45 – Paddock Live