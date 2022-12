MotoGP, il confronto impietoso: Fabio Quartararo salva l’onore Yamaha

di Fanny Villaécija/motosan.es

Per Yamaha la stagione MotoGP 2022 è stata un vero calvario. Hanno iniziato da Campioni del Mondo, determinati a riconfermare il titolo, ma in realtà questa possibilità è rimasta un’illusione. La risalita di Ducati a fine 2021 è stata più che evidente, così come i problemi di accelerazione del marchio del tre diapason. E il campionato 2022 ha solo confermato che qualcosa non funziona nel reparto corse giapponese.

Solo Fabio Quartararo si è distinto in questa stagione. Nonostante tutti i problemi che Yamaha ha accusato in MotoGP nel 2022, ‘El Diablo’ ha lottato per il titolo fino all’ultima gara. Quartararo è riuscito a prendersi 248 punti ed il secondo posto in classifica generale in campionato. Qualcosa che contrasta, e molto, con il suo compagno di squadra Franco Morbidelli.

Dall’infortunio al ginocchio, l’italiano è molto lontano da quel pilota vicecampione del mondo nel 2020. Solo nelle ultime gare ha visto intravedere il Morbidelli che ha sorpreso tutti in casa Petronas. Il pilota italiano ha accumulato solo 42 punti nell’intera stagione 2022 e ha concluso il campionato al 19° posto in classifica generale.

Come è evidente, i risultati dei due piloti sono molto diversi. Fabio Quartararo ha portato a Yamaha 3 vittorie e 8 podi in questa stagione MotoGP 2022. Morbidelli invece ha un settimo posto nel GP d’Indonesia come miglior risultato di quest’anno. Da allora, non è riuscito di andare oltre la top ten nelle gare che ha concluso.

Tenendo conto di questi numeri, è più che evidente che Quartararo ha completato la maggior parte delle gare davanti al compagno di squadra. Morbidelli ha preceduto ‘El Diablo’ solo in due occasioni (contro le 16 del francese): dopo la caduta di Quartararo nel GP di Aragon e nel GP di Thailandia.

Ma Morbidelli non ha avuto miglior fortuna in qualifica rispetto a Quartararo. Il pilota francese si è assicurato una pole position in questa stagione, precisamente nel Gran Premio d’Indonesia. Quartararo è partito complessivamente 5 volte dalla prima fila della griglia di partenza e ha concluso altre 14 volte davanti a Morbidelli. Solo una volta l’italiano è stato davanti al compagno di squadra: nel GP in Malesia.

Anche per quanto riguarda il team satellite Yamaha in MotoGP questo 2022 non è stato un letto di rose. WithU Yamaha RNF Racing ha iniziato la stagione con il debuttante Darryn Binder e il veterano Andrea Dovizioso. Il salto di Binder direttamente dalla Moto3 è stato pesantemente criticato ed il pilota sudafricano ha corso in classe regina senza infamia né gloria. Dovizioso, dal canto suo, ha annunciato il suo ritiro dopo il GP di Misano, ultima gara in cui ha corso.

Tuttavia, nonostante Dovizioso non abbia preso parte alle ultime gare del campionato (lo ha sostituito Cal Crutchlow), sia lui che Binder sono molto vicini in termini di punti. ‘Dovi’ ha accumulato 15 punti, chiudendo la sua carriera in MotoGP al 21° posto in campionato. Nel frattempo, Binder ha conquistato 12 punti e scenderà in Moto2 dopo aver chiuso il 2022 in 24^ posizione.

Nessun podio né vittorie per i piloti del team satellite Yamaha in questa stagione 2022. L’unica ‘gioia’ per Binder e Dovizioso è stata finire davanti al compagno di squadra nel corso del campionato. L’italiano ha avuto questo ‘onore’ più volte, avendo tagliato il traguardo davanti a Binder in 10 gare. Il rookie sudafricano ha fatto meglio per 4 volte: in Indonesia, Argentina, Italia e Catalogna. In qualifica il trend è stato simile, visto che Dovizioso ha preceduto Binder 12 volte, mentre quest’ultimo ha fatto meglio solo in 2 occasioni.

