MotoGP, i record di precocità imbattibili dalla stagione 2023

A partire dalla prossima stagione nel Mondiale MotoGP si alzerà l’età minima. Vale a dire che bisognerà aver compiuto almeno 18 anni per accedere ad una qualsiasi delle categorie mondiali. Di conseguenza ne risentiranno anche i record di precocità finora registrati nel Campionato del Mondo. Numeri già cristallizzati nel caso delle categorie ormai scomparse o rimpiazzate dalle classi moderne. Ma per quanto riguarda la Moto3 in particolare, ci saranno due record decisamente difficili da riscrivere. Anzi, possiamo dire che sarà quasi impossibile riuscirci.

MotoGP, le eccezioni

Alle giovani promesse rimangono solo due occasioni per provare a battere quei record “under 18”. Rimane infatti la regola di accesso al mondiale anche se non si è maggiorenni in caso di vittoria in Rookies Cup o JuniorGP. In questi casi c’è la possibilità di arrivare in Moto3 a 16 anni (nel 2023) od a 17 (nel 2024). Dal prossimo anno rientra nella regola anche il vincitore dell’Europeo Moto2: in questo caso, l’accesso alla classe intermedia è consentito ad almeno 17 anni dal 2023.

Moto3, record ‘mondiale’ imbattibile

Tolte le eccezioni citate, diventa praticamente impossibile riscrivere un paio di record. Dobbiamo guardare nella classe minore del Mondiale MotoGP, precisamente ad un campione del mondo e ad un primo vincitore di GP. Iniziamo dal primo caso: il protagonista è Pedro Acosta, il giovane talento che ha rischiato di cancellare il record assoluto di Loris Capirossi. Alla fine l’ex pilota italiano lo conserva per un solo giorno: quel record del 1990 in 125cc quindi è ancora valido, è sempre lui il campione più giovane di sempre nel Motomondiale. Ma nel 2021 il ragazzino spagnolo ci è andato vicinissimo, scrivendo la storia della Moto3: campione (al debutto!) a 17 anni e 166 giorni, il più precoce della categoria.

Una gara per la storia

Per quanto riguarda il GP, difficile dimenticare l’evento a Valencia nel 2018. Il poco più che 15enne Can Öncü ha appena vinto la Rookies Cup e per questo ha l’occasione di debuttare nel Campionato del Mondo MotoGP. Al Ricardo Tormo la pioggia rimescola le carte e succede quello che nessuno avrebbe potuto pronosticare. A soli 15 anni a 115 giorni il piccolo pilota turco trionfa e scrive la storia! Il primo del suo paese a vincere nel Motomondiale, nonché il più giovane di sempre. Battuto anche il record 125cc di 15 anni e 169 giorni di Scott Redding, ma è pure la prima wild card vincente dal 1991, la volta di Noboru Ueda in Giappone. Questo sì che sarà un record imbattibile anche con le eccezioni!

