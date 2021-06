MotoGP, grande rimonta per Bagnaia ma il bicchiere è mezzo vuoto

Bagnaia migliore Ducati al Sachsenring, ma il bilancio è 'mezzo vuoto' . Pecco commenta poi la vittoria di Marquez: "Non penso stia troppo male fisicamente"

Francesco Bagnaia può sorridere a metà dopo la gara di MotoGP al Sachsenring. Il 5° posto con una grande rimonta è sicuramente tra gli aspetti positivi della domenica del pilota Ducati, che recrimina però una potenziale occasione sprecata. Una buona posizione in qualifica forse avrebbe aiutato a stare più avanti e lottare con Quartararo, ma la prima parte di gara sembra poter smontare parzialmente questa teoria.

“Sapevo che alla distanza il lavoro avrebbe pagato”

“I primi giri sono andato subito forte durante tutto il weekend, invece in gara la gomma dietro scivolava tanto”, ammette ai microfoni di Sky Sport MotoGP e successivamente nella sessione online dedicata ai media. “Quando ha cominciato a piovere tutto è andato a posto e ho potuto iniziare a spingere. Sapevo che il nostro lavoro avrebbe pagato alla distanza, ho cambiato il mio modo di guidare durante la gara e sono riuscito a essere abbastanza costante”.

“Il bilancio? Bicchiere mezzo vuoto”

La top 5 però non può soddisfarlo: “Il bicchiere è mezzo vuoto, potevo recuperare su Quartararo con il ritmo che avevo. Non posso essere felice di un 5° posto se sei nel team ufficiale”. Partire davanti avrebbe cambiato poco, anche se una piccola lamentela rimane: “Nel mio giro veloce ho trovato Oliveira che rallentava in mezzo alla pista.. è un punto a sfavore delle Safety Commission che facciamo. Comunque sia partire davanti avrebbe cambiato poco, il dietro scivolava tantissimo”.

“Non soddisfatti, ma grandi passi in avanti”

Pecco archivia così il weekend tedesco e guarda avanti. “Assen ce l’ho tatuata, la pista mi piace! In Austria ho vinto in Moto2 e Ducati va fortissimo lì. Da qua in avanti avremo tutte piste che mi piacciono, sono molto contento”. Bagnaia torna quindi a sorridere: “Andiamo via non soddisfatti ma consapevoli di avere fatto grandi passi in avanti”. Mondiale apertissimo: “Vedere più case in lotta è bello. C’è anche Oliveira, uno dei piloti più talentuosi in MotoGP: quando sono dietro di lui svedo benissimo la differenza che fa, è sicuramente tra i contendenti al titolo”.

“Marc Marquez? Non penso stia così male, sennò non vinci..”

C’è poi modo di parlare della vittoria di Marc Marquez: “Tornare a vincere dopo un anno è una grandissima botta emozionale, è bello sia così per lui. Questa è la sua pista, anche per la Honda. Gira molto nello stretto e ha grande trazione, funziona bene”. Non manca un commento sulle sue condizioni: “Fisicamente non è a posto, ma a Barcellona ha fatto più giri di tutti nei test. Non credo stia così male, sennò non la vinci una gara di MotoGP. Il giovedì l’avevo detto che aveva più possibilità di tutti di vincere, nei weekend me ne ha dato ancora di più la dimostrazione”.

“Idea Superpole? A me piacerebbe!”

“Lui e Oliveira avevano qualcosa in più di Quartararo, era chiaro dai cronologici”, prosegue Bagnaia. Si torna poi a parlare del tema sicurezza: “Siamo 22 piloti e non tutti abbiamo le stesse idee. Sarebbe un inizio non aspettarsi più per la pista per fare il tempo e girare per conto proprio. Siamo in MotoGP e si dovrebbe dare l’esempio. Fare una superpole? Sì, a me piacerebbe!”

