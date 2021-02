MotoGP, la smentita: “Fausto Gresini è ancora tra noi”

Fausto Gresini non se n'è andato. Nonostante le notizie circolate, l'ex pilota ed attuale boss MotoGP continua la sua battaglia. La doppia smentita.

Mai smentita fu più bella. In quest’ultima ora era circolata la notizia della dipartita di Fausto Gresini. La battaglia invece continua: il boss del team omonimo nel Mondiale MotoGP è ancora in condizioni gravi, ma non si è spento. Ci pensano il figlio Lorenzo e la sua squadra a confermare la cosa attraverso i social, costringendo tutti gli organi di stampa ad un clamoroso dietrofront. Giornali italiani ed esteri e le TV hanno diffuso la falsa notizia in una catena che si è moltiplicata in tempi frenetici. Un fatto per il quale ci scusiamo, rinnovando una volta di più i nostri migliori auguri al due volte iridato 125cc.

“Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi.” Così Lorenzo Gresini smentisce categoricamente la notizia. Idem dalla sua squadra: “Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche.” La lotta contro i postumi da Covid-19 quindi continua, fra tanti alti e bassi dallo scorso dicembre ad oggi. Il manager di Imola resta sedato e proseguono le terapie per cercare di arginare l’infezione che causa la polmonite interstiziale. Qualche settimana fa Fausto Gresini si era persino alzato dal letto e, sedutosi su una poltrona, ha chattato con amici e colleghi. La speranza è di rivederlo nel paddock della MotoGP al più presto.