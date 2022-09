Fabio Quartararo punta su Marc Marquez: può togliere punti agli avversari

Fabio Quartararo chiude una giornata di qualifiche a Motegi con il mix di sensazioni già ammesso alla fine del venerdì. Anzi, con un pizzico di frustrazione in più per la nona casella in griglia, non esattamente ciò che si aspettava in qualifica. La pioggia però ha stravolto la situazione ed il campione in carica non è riuscito a sfruttarla rispetto ai rivali. Espargaro gli scatterà davanti, Bagnaia invece ha accusato ancora più problemi ed è dietro di lui. Si prevede una gara asciutta, sarà un vantaggio per Quartararo? Questo lo sapremo solo domani, quel che è certo è che ci si avvia verso una gara ricca di incognite.

Quartararo, attacco “al buio”

Un GP imprevedibile dopo quanto visto in questi due giorni, può davvero emergere chiunque… “Sono fiducioso perché abbiamo un buon ritmo” ha dichiarato Quartararo. “Mi aspettavo però qualcosa di meglio, non ho capito perché abbiamo fatto così fatica.” Come detto però non nasconde la delusione dopo il 9° posto ottenuto alla fine della Q2. “Il mio feeling in sella è una cosa, quando controlliamo i dati è un’altra. Dovrò modificare il mio stile di guida…” Non si attende una gara semplice, tutt’altro: partire così indietro non lo aiuterà a limitare le difficoltà della sua Yamaha M1 nei sorpassi. “Non è la zona ideale, per gli altri poi è facile superarmi” ha ammesso l’iridato MotoGP 2021. C’è un po’ di preoccupazione in tal senso, ma il campione in carica vuole essere fiducioso verso la gara di domani.

Un’occhiata a Marc Marquez

Deve esserlo, c’è in ballo un titolo ben più difficile da conquistare rispetto a quello dell’anno scorso. Pecco Bagnaia sta risalendo a passo di marcia e certo ci proverà anche domani, nonostante le difficoltà in qualifica. Aleix Espargaro si sta godendo la migliore stagione MotoGP, ma vuole tenere vive le sue speranze di gloria fino alla fine. Per Fabio Quartararo chiaramente non sarà diverso, soprattutto dopo GP definiti “molto frustranti”: una motivazione in più per la gara di domani a Motegi. Certo con un’occhiata anche al poleman. “Marc Marquez è veloce, ha un buon ritmo e parte dalla pole: io punterei una monetina su di lui.” Un avversario in più quindi, un bene o un male?

Foto: motogp.com