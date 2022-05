MotoGP: Fabio Di Giannantonio corre nel rally “La Yaris TGR mi dà carica”

Dalla MotoGP ai rally. Parentesi automobilistica per con la vettura ufficiale di TGR nella Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Rally. La gara è una tra le più prestigiose ed affascinanti del calendario automobilistico italiano. Dopo Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa, un altro pilota di moto si cimenta nelle auto e questa volta non è un ex, bensì un debuttante del Mondiale MotoGP.

Diggia è la guest star della GR Yaris Rally Cup e gareggia con la vettura ufficiale TGR. L’auto è un gioiello tecnologico: monta un motore 3 cilindri da 1,6 litri turbocompresso in grado di erogare 261 cavalli. Questa mattina si è svolto lo shake down ed oggi pomeriggio scatta la gara.

“Sono sempre appassionato di moto ma anche di auto – afferma Diggia – avere l’opportunità di fare questo rally è veramente il top per me”.

Hai già provato la GR Yaris?

“Abbiamo fatto un test qualche settimana fa e mi sono divertito tantissimo. Ho subito raggiunto un ottimo feeling con la macchina, ho iniziato a spingere e mi è piaciuto un sacco. Sono molto carico e felice di partecipare a questo rally”.

I rally sono una bella parentesi all’interno della tua prima stagione in MotoGP.

“Quest’anno sto realizzando il mio sogno di gareggiare in MotoGP. Stiamo crescendo piano piano. Sono sicuro che da metà stagione in poi arriveranno anche i risultati perché avremo una buona base di set up della moto. Correre in MotoGP, comunque, è veramente bello!“

Intanto ieri hai festeggiato la vittoria della tua squadra del cuore.

“La Roma! Ieri abbiamo vinto la semifinale di Conference League. Siamo tutti carichi, ho anche degli amici lì e siamo tutti felici”.

Foto: GR Yaris Rally Cup