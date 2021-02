MotoGP, la smentita: “Fausto Gresini è ancora tra noi”

Fausto Gresini non se n'è andato. Nonostante le notizie circolate, l'ex pilota MotoGP continua la sua battaglia. La doppia smentita.

Mai smentita fu più bella. In questi ultimi minuti era circolata la notizia della dipartita di Fausto Gresini. La battaglia invece continua: il boss del team omonimo nel Mondiale MotoGP è ancora in condizioni serie, ma non si è spento. Ci pensano il figlio Lorenzo e la sua squadra a confermare la cosa.

“Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi.” Così Lorenzo Gresini smentisce categoricamente la notizia. Idem dalla sua squadra: “Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche.” La lotta contro i postumi da Covid-19 quindi continua.