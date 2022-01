MotoGP, continua l’impegno di Bardahl accanto alla VR46

Bardahl e VR46 Racing Team procedono insieme. Annunciato un nuovo accordo triennale tra l'azienda ed il progetto Moto2 e MotoGP.

Un 2022 di grandi novità per il VR46 Racing Team, soprattutto per lo sbarco ufficiale in MotoGP con Mooney come main sponsor. Nuovi partner quindi che arrivano, assieme ad altri che rimangono: è il caso di Bardahl, produttore e distributore in tutto il mondo di lubrificanti ed additivi. Per i prossimi tre anni sarà ancora parte del progetto Moto2 (con Vietti ed Antonelli quest’anno) ed in più affiancherà la squadra in top class (Marini-Bezzecchi). La continuazione di una collaborazione iniziata nel 2020 e che ha un suo ramo anche nel CIV, con la nascita del Team Bardahl VR46 Riders Academy, campione Moto3 2021 con Elia Bartolini.

“Un percorso iniziato assieme a persone appassionate, competenti e coraggiose, con le quali condividevamo gli stessi valori.” Così Cosimo Campolmi, Direttore Generale Bardahl Italia, commenta il rinnovo di questa collaborazione. “Abbiamo creduto nel potenziale di questo progetto anche perché condividiamo ciò che ne sta alla base, la VR46 Riders Academy. Come azienda e come appassionati di moto non possiamo che supportare tutte le attività fatte per formare i giovani talenti italiani. I risultati ottenuti e il nuovo progetto MotoGP ci hanno convinto a proseguire con rinnovato entusiasmo questa partnership. Finalizzando il nostro impegno anche allo sviluppo di nuovi prodotti che ci permetteranno di proseguire nella nostra crescita e di poter offrire sempre nuova e affidabile tecnologia a tutti i motociclisti.”