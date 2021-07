MotoGP chiusa per ferie: come se la spassano i piloti in vacanza

I piloti della MotoGP approfittano della pausa in campionato per godersi un po' di relax. Chi in pista, chi al mare, ecco cosa fanno i nostri beniamini.

Tempo di relax e mare anche per i piloti della MotoGP, che approfittano delle cinque settimane di stop in campionato per ricaricare le batterie. Il leader di classifica Fabio Quartararo si sta godendo alcuni giorni di relax a Saint-Tropez con le persone più vicine. Qui ha incontrato un’altra figura di spicco del motorsport, il pilota di rally Dani Deaf. Vacanze in Costiera Amalfitana per Alex Rins insieme alla sua amata Alexandra Perez che a breve partorirà un pargolo. Nelle vicinanze, sull’isola di Capri, alloggia Luca Marini con Marta Vincenzi già da diversi giorni. Qui è stato avvistato anche Ruben Xaus, team manager Esponsorama… Forse per parlare anche di lavoro?

Valentino Rossi e Francesca Novello si godono l’estate a bordo del nuovo yacht. Sarà una pausa di riflessione per il Dottore che dovrà meditare sul suo futuro da pilota MotoGP, tra un tuffo nell’Adriatico e qualche tramonto magari rosseggiante… Il neo papà Maverick Vinales se la spassa con la piccola Nina sui circuiti di go-kart: “Mangiare, dormire, guidare, ripetere. La mia vacanza perfetta“. Anche per l’alfiere della Yamaha è un periodo di importanti decisioni dopo l’annuncio del divorzio dalla Casa di Iwata a fine stagione. L’ipotesi più accreditata, e forse l’unica, resta l’Aprilia, ma bisognerà mettersi d’accordo sull’ingaggio.

Per Marc Marquez la pausa MotoGP arriva come manna dal cielo. Desideroso di relax, al momento il fuoriclasse della Honda non è ancora partito per una meta di mare. Insieme allo Youtuber spagnolo TheGrefg ha trascorso una giornata sullo sterrato. “Ecco quanto è stata noiosa la giornata con TheGrefg – scherza il Cabroncito -. Per Fortnite è terribile, per la moto è davvero fantastico“. Aleix Espargarò ad oggi non ha ancora lasciato Andorra e dedica il tempo libero alla sua grande passione per la bici. “Strada o MTB? È passato molto tempo da quando ho corso con la MTB e mi sono divertito molto, ma ora mi manca la strada!“.

Pecco Bagnaia ha trascorso la prima settimana in pista, allenandosi a Misano con una Ducati Panigale e partecipando ad un evento sulle quattro ruote a Modena. L’obiettivo proclamato è provare a dare l’assalto al titolo MotoGP nella seconda parte del Mondiale. Giornata sulle auto da corsa anche per Enea Bastianini che ora volerà in spiaggia con la sua dolce metà Alice Ricci.