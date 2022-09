MotoGP: Brad Binder il trascinatore, KTM sta tornando protagonista?

C’è un volto nuovo in prima fila a conclusione delle piovose qualifiche a Motegi. Brad Binder infatti non è mai scattato così avanti nella sua carriera MotoGP, la prima fila è il suo miglior risultato di sempre. Considerando che i turni cronometrati sono sempre stati il suo tallone d’Achille, il 3° posto a Motegi è un super piazzamento per il pilota sudafricano. Certo con un aiuto dalla pioggia che ha rimescolato le carte, ma è un’altra bella conferma da parte del perno di casa KTM.

Binder, piazzamento “insolito”

Pensare che nella prima giornata asciutta era andato benissimo. Non si può dire lo stesso di oggi, visto che l’arrivo della pioggia l’aveva relegato in 24^ posizione nelle libere 2. Valeva quanto fatto venerdì per prendersi la Q2, ma non sembrava semplice sfruttare l’accesso diretto. Ecco però infine il guizzo proprio allo scadere: Brad Binder piazza il terzo miglior crono della sessione, spingendo così Vinales in seconda fila. Come detto, non aveva mai fatto così bene in qualifica! Anzi, è noto come ‘il re delle rimonte’ proprio per i suoi grandi recuperi in seguito a turni piuttosto complessi. Stavolta invece sarà uno scatto ‘insolito’ per lui, ma è una grande occasione da sfruttare. Ricordiamo che KTM non vede più il podio dall’Indonesia, Binder l’ha sfiorato giusto pochi giorni fa nel GP ad Aragon: il ritorno appare sempre più vicino.

Occhio alle sorprese

“Le qualifiche non sono mai state il mio forte” ha ammesso Brad Binder col sorriso in conferenza stampa. Oltre a rimarcare anche le difficoltà accusate al mattino sotto la pioggia. “Il primo run è andato bene, sono poi caduto nel secondo, nel terzo run infine stavo praticamente circolando in pista… Sapevo che mi serviva un feeling migliore all’anteriore verso le qualifiche e l’ho trovato: è stata una spinta in più, è fantastico scattare dalla prima fila!” Non servirà stavolta la super partenza vista ad esempio nel GP precedente. Non s’è visto però il confronto a livello di ritmo a causa del meteo instabile e della cancellazione delle libere 3. Tutti i piloti (non solo MotoGP) hanno disputato un solo turno asciutto, ciò che si prevede anche per la gara di domani. Insomma, tante incognite e quindi molte possibili sorprese in questo ritorno in Giappone, non solo per il trio in lotta per il campionato.

Foto: KTM Images/Polarity Photo