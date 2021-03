MotoGP, Beltramo: “Valentino Rossi nel team più ‘campagnolo’ andrà bene”

Paolo Beltramo, commentatore SKY, è convinto: "Nel team Petronas il nostro Valentino Rossi avrà meno pressioni e troverà un'atmosfera come piace a lui"





Valentino Rossi riuscirà a tornare sul podio della MotoGP? Il passaggio dal team Yamaha ufficiale al “satellite” Petronas non ha ridotto il potenziale tecnico, perché in ogni caso il nove campione del mondo disporrà della YZR-M1 ufficiale. Paolo Beltramo, commentatore Sky, è convinto che correre con meno pressione farà molto bene al nove volte campione del mondo. Valentino Rossi non vince dal 2017 (Assen), ma alla bella età di 42 anni parte carico come da tempo non gli accadeva. Potrà inoltre contare su un’atmosfera molto familiare, avendo Franco Morbidelli nell’altro angolo di box. Dopo una lunga carriera costellata di storiche rivalità, dentro e fuori dal proprio garage, potrà godere di un amico fraterno al proprio fianco. Un dettaglio inedito e non da poco.

“L’aria campagnola gli farà bene”

Paolo Beltramo, storico inviato della MotoGP, nel video qui sopra ricorda un’aneddoto curioso. “Quando nel 2004 lasciò la Honda per andare in Yamaha gli chiesi che differenza ci fossero fra il carattere degli ingegneri dei due marchi. Lui mi rispose con una battuta: quelli della Yamaha sono più campagnoli”. Ecco, secondo Beltramo, in Petronas l’attesissimo Valentino Rossi potrebbe trovare un’atmosfera più congeniale di quella respirata nelle ultime stagioni nel team factory. Le dichiarazioni di Maverick Vinales nel giorno della presentazione ufficiale hanno fatto un po’ di chiarezza sui reali rapporti degli ultimi anni.

Sabato e domenica il Dottore finalmente sarà per la prima volta in pista con la YZR-M1 2021. Cambieranno i colori, ma non la sostanza. Sarà fondamentale capire se i tecnici di Iwata hanno compiuto un passo avanti in termini di aderenza al posteriore. L’obiettivo primario sarà il 200° podio. Ma sarà l’ultima stagione in classe MotoGP per il fuoriclasse di Tavullia? Al Mondiale che prenderà il via il 28 marzo in Qatar l’ardua sentenza…

