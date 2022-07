MotoGP, battito cardiaco e cali di energia: i “nuovi” fattori del Mondiale

di Marc Seriau/Paddock-GP

Quando assistiamo alle gare della MotoGP è ormai consuetudine tenere sotto controllo anche i battiti cardiaci dei piloti. I prototipi richiedono sempre più una preparazione fisica eccellente, il corpo e la mente necessitano di energia, soprattutto nei giri finali quando le forze iniziano ad andare in riserva. Romain Guillot, preparatore fisico di Johann Zarco, spiega a Paddock-GP quanto sia importante l’allenamento per chi va in pista. Non esistono più layout favorevoli ad un marchio, ma ci sono circuiti che si adattano meglio allo stile di un pilota e meno allo stile di un altro.

Quanto è difficile guidare una MotoGP?

In teoria puoi avere un calo di energia semplicemente perché sei un po’ meno allenato degli altri, e quel giorno l’intensità è tale che non riesci a gestirla. Succede a tutti gli atleti, indipendentemente dallo sport. Ma il calo di energia potrebbe essere dovuto al fatto che non ti senti davvero a tuo agio con una pista particolare. Hai un’impostazione da moto che ti fa riuscire ad andare veloce, ma per poter andare veloce compensi più del dovuto. Quindi riesci a mantenere un certo ritmo per qualche giro, ma ad un certo punto, poiché hai compensato fisicamente la mancanza di agio sulla tua moto e in pista, hai meno margine. E se non vuoi cadere il tuo tempo è meno buono.

Bisogna essere super allenati altrimenti non si può guidare una MotoGP e trovare il giusto compromesso tra prestazioni e comfort, se così si può dire, visto che si tratta di prototipi che comunque non sono assolutamente comodi. Il pilota deve poter avere l’impressione di andare veloce senza forzare.

La MotoGP non è più impegnativa in una particolare area, muscolare o cardiaca? È un insieme?

Sì, è un mix. Successivamente, cambia anche a seconda delle piste. Ad esempio ad Austin, che è a priori un circuito molto fisico e molto impegnativo, potresti avere problemi muscolari. Ecco perché molti sono stati operati per la sindrome compartimentale. Quindi a seconda delle caratteristiche dei circuiti, magari una volta sarà fisicamente più impegnativo, ad esempio in frenata. Su circuiti come la Malesia dove fa molto caldo e umido, il fattore impattante del calo di energia è chiaramente nella resistenza al caldo.

Se ti chiediamo il punto forte di Johann Zarco fisicamente?

(ride) E’ difficile rispondere perché tutti i piloti della MotoGP sono tutti molto completi. Poi mi chiederai il punto debole, quindi non sarò in grado di rispondere (ride).

Ci può parlare della frequenza cardiaca, perché le cifre che vediamo in tv sono abbastanza disparate ma tutte impressionanti?

Semplificando per il grande pubblico, se non altro per l’aspetto della velocità, il battito cardiaco salirà comunque molto alto per il pilota. La nozione di velocità fa accelerare il nostro battito, anche se non abbiamo fatto nulla e non ci siamo spostati dal nostro posto. Questa è una prima nozione. Dopo, in ogni caso, i piloti sono su una moto che cercheranno di padroneggiare e alla quale cercheranno quasi di resistere piuttosto che agire su di essa. Quando acceleri, è così potente che devi assicurarti di non rimanere seduto, quindi ti aggrapperai, con le braccia e le gambe. In frenata è lo stesso. Tutto questo, ad un certo punto, comporta uno sforzo fisico molto significativo che, unito alla velocità, fa battere forte il cuore e hai pochissimi momenti di riposo!

Sulla griglia di partenza, lo stress è un fattore importante per l’accelerazione del battito cardiaco?

Sì, lo alza, ma non molto in alto perché a questo livello sono abituati a gestire lo stress. Quindi non è questo ciò che realmente influenza, ma non appena il motore si avvia e inizi a fare il tuo primo giro, scompare e poi sale abbastanza velocemente con le prime curve. Dopo il momento della partenza, sale abbastanza rapidamente, dopodiché è costante. L’obiettivo è avere la frequenza cardiaca più bassa possibile per tutta la gara. Più bassa è la tua frequenza cardiaca, più, da qualche parte, significherà che hai il controllo totale della tua moto, al di là del fatto che sei ben allenato. Certo, se non sei ben allenato, ad un certo punto sarà difficile che il tuo cuore resti basso, anche se hai il perfetto controllo della tua moto. Ecco perché devi essere molto allenato, e allo stesso tempo avere una buona padronanza della tua moto.

Quanto tempo impiega il cuore a riprendere il suo ritmo normale una volta tagliato il traguardo?

A quel punto sta andando abbastanza veloce. Dopo il giro d’onore, sono quasi tornati ai livelli standard.

