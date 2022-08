MotoGP Austria: Ecco dove e quando vedere la diretta TV e live streaming

Un tracciato in parte rivisto e le previsioni meteo che danno pioggia per tutt’e tre i giorni di GP. Quella al Red Bull Ring sarà una tappa sicuramente ricca di incognite, ma può rivelarsi anche determinante per capire che direzione prenderanno i vari campionati. In MotoGP, Quartararo terrà saldamente il comando o Bagnaia saprà sfruttare al meglio uno dei “circuiti talismano” per Ducati? Senza dimenticare il duo di casa Aprilia… In Moto2, vedremo se Celestino Vietti rialzerà la testa contro Augusto Fernandez (e Ai Ogura), Dennis Foggia atteso al varco in Moto3.

Infine, in MotoE il leader Dominique Aegerter non è lontano dalla conquista del titolo, ma i rivali, tra loro Matteo Ferrari e Mattia Casadei, sono pronti ad impedirglielo. Conferme o stravolgimenti, cosa succederà tra le colline stiriane? Tutto pronto per il Gran Premio d’Austria, integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare saranno solamente in differita.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari TV di Sky Sport

Venerdì 19 agosto

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 20 agosto

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 20 agosto

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

16:45 Differita MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

14:00 Differita Moto3 Gara

15:15 Differita Moto2 Gara

17:05 Differita MotoGP Gara

18:30 Differita MotoE Gara 2

Foto: Valter Magatti