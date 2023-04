Non è stato un venerdì ottimale per Marco Bezzecchi. L’attuale leader MotoGP, reduce dalla trasferta trionfale in Argentina, ha chiuso 11° nelle Prove 2 e si ritroverà oggi in lizza per i due posti di vertice in Q1, validi per la sessione successiva. Bezzecchi ha accusato qualche difficoltà in più nella prima giornata ad Austin, oltre ad una scivolata senza conseguenze nelle Prove 1. Oggi quindi dovrà disputare un turno in più, ma non la vede come una situazione negativa, tutt’altro.

Bezzecchi: “Moto più nervosa”

“Mi sento sempre lo stesso” ha rimarcato. “L’unica cosa che è cambiata rispetto all’Argentina è che faccio più fatica con la moto.” Nessuna “pressione” quindi dopo la prima vittoria, solo alcuni problemi in più con la sua Ducati dai colori VR46. Specialmente in curva, dove è un po’ più lento, ed in particolare nell’ultimo settore della pista. Il circuito di Austin non è stato semplice per lui nemmeno nel 2022, con un appunto. “Va già meglio rispetto all’anno scorso” ha ammesso Bezzecchi alla fine del venerdì ad Austin. “Ma devo dire che stiamo facendo più fatica con la moto. È un po’ nervosa, quindi faccio fatica a guidare in maniera fluida e ad impostare il mio ritmo.”

A 37 millesimi dalla Q2

Tanto è bastato per lasciarlo fuori dalla lista dei primi 10, costretto quindi a disputare il primo turno di qualifiche. Marco Bezzecchi quindi avrà un turno in più da disputare, ma come detto non la vede come una situazione negativa. “Siamo fuori dalla Q2 per un niente” ha sottolineato, alludendo appunto ai pochi centesimi dal 10° posto preso da Jack Miller. “Se non altro però avremo un turno in più per provare la moto, questo è positivo.” Spiega poi il programma di questa seconda giornata ad Austin: “Useremo le FP3 solo per lavorarci su, avremo poi la Q1. Sarà impegnativo fisicamente, ma appunto abbiamo una possibilità in più per provare la moto.”

Foto: Mooney VR46 Racing Team