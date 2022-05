Aprilia si è ormai candidata ad essere la sorpresa della stagione MotoGP 2022. Lo dimostrano i primi sei Gran Premi con Aleix Espargaró grande protagonista con una storica vittoria, altri due podi ed una pole position. Accanto a lui c’è un Maverick Viñales ancora in rodaggio in sella alla RS-GP, ma sereno e determinato ad arrivare in alto. Due piloti parte del passato (in basso spieghiamo il perché) e del presente del marchio di Noale, che ora sogna in grande anche in MotoGP, ma con la giusta dose di scaramanzia. “Non stiamo lottando per il titolo ma per ogni singola gara, poi vedremo a fine stagione.” Questo il motto espresso all’evento Aprilia All Stars di scena oggi e domani a Misano.

Nel segno della continuità

Certo è che Aleix Espargaró è apparso decisamente lanciato in questa partenza di campionato. Lui, la RS-GP e l’intero gruppo Aprilia hanno fatto importanti passi avanti, è il miglior inizio di sempre per lo spagnolo e per la casa veneta. Una svolta dettata dalla continuità. “È quello che ha pagato di più secondo me” è il commento di Espargaró nella conferenza stampa che ha aperto il sabato a Misano. “La moto è più competitiva che mai. Non è questione di un telaio che gira molto di più od un motore con 1000 cavalli in più, ma è tutta la RS-GP che è cresciuta.” Primi risultati del grande salto con la moto 2021. “Ora abbiamo fatto qualcosa di ancora più difficile, ovvero avvicinarci a quelli che vincono. Tutto quello che abbiamo chiesto Maverick ed io in inverno è arrivato. Il motore va un po’ più forte, il telaio gira meglio, la moto è più stabile.” Cosa bisogna migliorare in particolare? “La frizione” è la pronta risposta. “Anche perché la partenza è importantissima nella MotoGP attuale.”

“Da vittoria a Jerez? Non so dire, però…”

Certo poi non gli dispiace fare anche il tester se necessario. “Un aspetto che mi piace tanto dell’essere un pilota factory è provare cose nuove. Non lo puoi fare però durante i turni di un GP.” Uno dei motivi per cui non gli piace il format attuale, anche se sottolinea la necessità di fare spettacolo. Cosa che a Jerez è un po’ mancata a causa delle difficoltà di sorpasso. “Superare in MotoGP ora è molto difficile” ha spiegato Espargaró. “Jerez poi è una delle piste più difficili, a questo aggiungiamoci l’aerodinamica attuale e la pressione delle gomme che aumenta tantissimo quando segui qualcuno.” Riguardo la lotta per il podio, “Per me è stato un incubo superare Marc Marquez, anche se ero più veloce di lui.” Avrebbe potuto lottare per la vittoria? “Non so dire, ma quando ho superato Jack e Marc ho realizzato gli stessi tempi di Pecco per qualche giro…”

“Aleix ha dimostrato cosa si può fare”

Maverick Viñales invece è la “new entry” del gruppo veneto, oltre a realizzare la sua prima volta agli Aprilia All Stars sulla pista dedicata a Simoncelli. Una nuova famiglia per l’ex iridato Moto3, che parla in particolare di passione e del giusto ambiente per crescere come pilota. “Ora sono più aperto agli insegnamenti e mi diverto” ha rimarcato l’alfiere Aprilia. Cosa gli manca per quel salto di qualità in più? “Il tempo per adattarmi e capire bene una moto nuova. Non sono ancora a posto, stiamo ancora cercando qualcosa per arrivare a sentirmi più comodo in sella. Il potenziale c’è per il futuro.” A sostegno delle sue parole, indica il compagno di box. “Aleix ha dimostrato cosa si può fare con questa moto, quindi non vedo perché non possiamo arrivarci anche noi.”

Foto: motogp.com