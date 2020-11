Al termine della prima giornata di prove a Valencia Andrea Dovizioso si esprime sulla penalità inflitta a Yamaha e non sembra particolarmente soddisfatto della scelta presa..

Andrea Dovizioso si gioca molto negli ultimi tre round stagionali, a partire da Valencia. 28 sono i punti che lo separano dal leader della classifica Joan Mir, ma in Spagna il meteo potrebbe giocare a favore del pilota della Ducati. Al termine della prima giornata di prove (FP1 bagnata, FP2 asciutta) Dovizioso ha chiuso in 9° posizione, assicurandosi l’accesso alla Q2 in caso di FP3 sotto la pioggia.

L’argomento principale, però, riguarda la penalità inflitta a Yamaha per l’utilizzo irregolare di alcuni motori durante il Gran Premio a Jerez. Alla casa di Iwata sono stati tolti i punti conquistati durante quella gara, ma solo nella classifica costruttori e team (20 punti per il Monster Energy Yamaha, 37 per il Petronas Yamaha SRT). Nessuna sanzione invece per quanto riguarda il campionato piloti e Dovizioso una volta concluso il proprio venerdì non ha nascosto il suo disappunto.

Andrea Dovizioso: “Perché penalizzare solo la casa e non i piloti?”

“Non voglio dire troppo, vorrei invece capire meglio questa situazione: è davvero strana e mi piacerebbe essere più coinvolto. Vorrei capire da Ducati cosa sia successo, nessuno mi ha chiesto niente o ha parlato con me”, esordisce Andrea Dovizioso. “Se è stata riscontrata una situazione fuori regola non capisco perché si decida di penalizzare soltanto la casa e non i piloti. Alla fine il campionato costruttori non porta soldi, ma solo il prestigio, mentre il titolo piloti è ciò che interessa a tutti. Forse c’è qualcosa che non so”.

Dovizioso poi prosegue parlando anche dell’atteggiamento tenuto dalle altre case: “Sembra che gli altri si siano messi d’accordo per non andarsi contro, non so molto. Mi pare strana come cosa, non è logica. Per quale motivo è stato fatto questo? Non riesco a capirlo sinceramente”.

Si passa poi a parlare della pista e del 6° motore punzonato per Maverick Vinales, che costringerà lo spagnolo a partire dalla pit-lane: “Sarebbe importante se ci giocassimo il mondiale solo contro di lui, ma ci sono altri quattro piloti in piena lotta. Oggi sono riuscito a trovare un giro buono per entrare nel Q2 ma non mi sento ancora al massimo sulla moto.”