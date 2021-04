MotoGP, Andrea Dovizioso-Aprilia: “Grande svolta dopo 8 anni in Ducati”

Andrea Dovizioso chiude la tre giorni di test MotoGP con Aprilia a Jerez. Prossimo appuntamento al Mugello l'11-12 maggio e poi l'attesa firma con Noale.

Il matrimonio tra Andrea Dovizioso e Aprilia si può fare, ma con molta calma e non prima della stagione MotoGP 2022. I primi tre giorni di test con la RS-GP a Jerez sono serviti per perfezionare la posizione in moto. Prossimo appuntamento al Mugello l’11 e 12 maggio, sarà allora che potrà dare feedback più precisi agli ingegneri di Noale. “Faremo un test al Mugello, poi andremo a mangiare una bistecca e vedremo cosa accadrà“, racconta il forlivese come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Sul circuito toscano ritroverà gli ex colleghi Ducati e girerà insieme a Michele Pirro. “Dopo 8 anni su una moto, è stato un grande cambiamento“.

Nei giorni precedenti al test MotoGP ha fatto tappa negli stabilimenti Aprilia per i primi dettagli di ergonomia. “La prima cosa è trovare la giusta posizione: devi sentirti bene tu in sella, ma poi devi anche capire quale sia la tua miglior posizione per la moto. Ed è impossibile fare questo in tre giorni – sottolinea Andrea Dovizioso -. Ora l’Aprilia avrà un mese di tempo per fare qualche cambiamento e poi ripartiremo da lì. Finché non mi sentirò bene, è anche stupido fare troppi commenti“.

Ai box c’erano Massimo Rivola, Romano Albesiano, altri ingegneri e Lorenzo Savadori con cui ha viaggiato dall’Italia. C’era curiosità per conoscere le prime sensazioni del Dovi con la RS-GP. “Nelle prime due gare Aleix Espargaro ha dimostrato che il potenziale di questa moto è grande. Lui ci sta mettendo il cuore e l’Aprilia spinge forte. In MotoGP il livello è tosto, avere una buona base non basta, in un attimo ti ritrovi 15° anche con un gap minimo“. Da escludere l’ipotesi wild card nel 2020, Andrea Dovizioso vuole procedere con cautela. “Le decisioni affrettate non sono cosa mia. Devo entrare in un progetto e poi…“.