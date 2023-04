MotoGP, Alex Rins: “Tengo il mio telaio, nei test vedremo”

Alex Rins ha riportato il sorriso in casa Honda con il super fine settimana ad Austin. Marc Marquez non c’era, ci ha pensato lui a far respirare HRC, che sta cercando disperatamente di uscire da una sequenza negativa durata troppo a lungo. Il #93 non sarà nemmeno a Jerez, non vuole rischiare fisicamente, quindi viene da pensare che i riflettori siano tutti per il pilota #42. Certo magari quella texana era una “pista Honda”, ma tranne Marquez non ci aveva vinto nessuno. “Ogni volta che salgo in moto mi sento meglio, mi sto adattando. E in Texas avevo il “mio” stile di guida” è stato il commento riguardo il feeling in sella. Alex Rins può essere ora un nuovo punto di riferimento per puntare alla risalita? Intanto è arrivata la richiesta di provare il telaio utilizzato da Joan Mir finora, ma il #42 ha un’altra idea per questo GP.

“Non mi ero mai trovato lì con la Honda!”

L’evento statunitense era appena il terzo per Alex Rins in sella alla RC213V. Una moto radicalmente diversa dalla Suzuki GSX-RR con cui fino all’anno scorso aveva disputato tutta la sua carriera MotoGP. Qualche segnale interessante però s’era già visto, ad Austin c’è stata la vera esplosione. “Più di una gara, è stato un grande fine settimana” ha sottolineato Rins. “Prima la Q2 diretta, poi per qualche secondo ho anche avuto la pole! Ero secondo in griglia e ho preso il podio nella Sprint, infine la vittoria domenica è stata incredibile!” Con un pizzico di incertezza quando s’è trovato di colpo al comando. “Stavo seguendo Pecco, quando è caduto mi sono sentito un po’ così: non mi ero ancora mai trovato davanti con la Honda!” ha ammesso il pilota LCR. “Ho fatto qualche piccolo errore, ma alla fine ho impostato un gran ritmo ed è stato davvero un grande risultato.” A Jerez però si riparte da zero, sempre con lo stesso obiettivo. “Lavoriamo per migliorare la moto, trovare una buona base ed avvicinarci sempre di più ai primi.”

Un occhio di riguardo per Alex Rins?

Ne è passato di tempo prima che qualcuno oltre Marc Marquez riuscisse a vincere in gara con Honda. L’ultimo è stato Dani Pedrosa, compagno di squadra del #93 quand’è arrivato in MotoGP. Dopo di lui, solo l’asso di Cervera ha vinto con la RC-V. Ora ci è riuscito anche Alex Rins, viene quindi da pensare che HRC abbia iniziato ad osservare con maggiore attenzione il neo arrivato in casa LCR. “Cambierà? Forse sì e forse no” è la risposta di Rins sull’argomento. “Io cerco di essere sempre chiaro quando riferisco le mie impressioni e se vogliono che provi qualcosa lo faccio.” Qualcosa però è già arrivato per il GP a Jerez. “Il mio capotecnico mi ha detto che per questa gara mi daranno da provare lo stesso telaio che sta usando Joan Mir” ha spiegato. Aggiungendo però che “Non c’è molto tempo per provare, preferisco concentrarmi sulla nostra moto, con le stesse componenti. Lunedì proveremo durante i test.”

Foto: motogp.com