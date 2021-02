Alex Rins si prepara alla nuova stagione, prendendo tutte le precauzioni possibili e con una spalla in costante miglioramento. "Punto a salire ancora di livello."

In attesa di tornare in azione per i primi test MotoGP ufficiali, ci si allena come possibile, dividendosi tra motocross e piste con moto stradali. Non è da meno Alex Rins, che con tutte le precauzioni del caso si sta organizzando per prepararsi alla nuova stagione. Poca fortuna a Portimão a causa del meteo, ora si trova ad Almería per continuare i suoi allenamenti. Certo il pensiero va alla nuova stagione: il pilota Suzuki si aspetta un’annata molto simile a quella 2020, con cancellazioni e cambiamenti vari. Nonostante tutto però non vede l’ora di ricominciare a competere.

“Sono contento perché non ho contratto il virus, è abbastanza pericoloso. Sto cercando di mantenermi al sicuro, in attesa dei primi test e delle prime gare.” Inizia così il suo blog nel sito Suzuki, a dimostrare una volta di più quanta attenzione sia necessaria in questo periodo. È dispiaciuto di non poter andare in Malesia, ma sottolinea una situazione che certo avrà qualche riflesso anche sul Mondiale MotoGP 2021. “Non sappiamo ancora come andrà la stagione” ha ammesso. “Probabilmente ci saranno cancellazioni e cambi per venire incontro alla situazione nel mondo. Ma non vedo l’ora di cominciare, anche se dovremo affrontare un altro anno strano.”