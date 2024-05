C’è un solo pilota di un marchio giapponese che è riuscito a prendersi la top 10. Alex Rins domani disputerà una sola sessione di qualifiche MotoGP grazie al 9° posto ottenuto nelle Prove di oggi pomeriggio. A Le Mans ce l’aveva fatta il compagno di box e pilota di casa, stavolta tocca a lui. Un primo risultato arrivato rischiando il tutto per tutto, ovvero un netto cambio a livello di set up sulla sua M1 per avere una migliore trazione e più grip, quest’ultimo sempre un problema sulla pista catalana. C’è da lavorare ancora, ma Rins rinnova la sua fiducia nella squadra. Ricordiamo che in questa occasione Yamaha ha portato anche aggiornamenti di aerodinamica ed un nuovo scarico dopo i test privati svolti al Mugello.

“Tutto o niente”

Il pilota spagnolo usa proprio queste parole alla fine del venerdì di prove MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya. Non proprio nel suo stile, lo ammette lui stesso. “Di solito facciamo un po’ alla volta, ma in questo caso era tutto o niente” ha sottolineato Alex Rins, come riportano i colleghi di Motosan. Una scelta radicale dopo le difficoltà incontrate in precedenza. “Al mattino abbiamo fatto molta fatica a livello di trazione, per trovare il giusto grip per uscire più velocemente in curva.” Pilota e team non sono riusciti a trovare la quadra nelle Prove Libere 1, di qui la decisione di cambiare metodo. “Dal mattino al pomeriggio abbiamo fatto un cambio molto drastico nel set up della moto. Sono contento, sembra che la moto vada un po’ meglio.”

Unica MotoGP “giapponese” tra i marchi europei

Come detto inizialmente, ci sono aggiornamenti dopo i test privati, ma non sembra abbiano portato a qualche passo avanti. “In questo posto il grip è molto basso, praticamente non ho neanche notato l’aerodinamica” ha spiegato Alex Rins. “Fin dalla prima uscita mi sono lamentato del posteriore, vedremo se domani riusciremo a fare un altro passo avanti.” Certo non ha pretese per questo GP, ben conscio del momento. “Non siamo in grado di vincere una gara, ma continuiamo a provare.” Rins indica poi il maggiore punto debole. “Ci manca abbastanza a livello di elettronica” ha sottolineato. “Oggi ho spinto davvero al massimo, è tutto molto serrato, ma perdiamo ancora molto nell’ultimo settore, circa 3-4 decimi. Ma ho fiducia nella squadra, troveremo qualcosa di più.”

Foto: Yamaha Racing