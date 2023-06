MotoGP, Aleix Espargarò correrà in Germania: “Ma ho due fratture”

Aleix Espargarò non si presenta in Germania nella migliore condizione fisica possibile. Com’è noto, una settimana fa è caduto in bicicletta mentre pedalava al Mugello e si è infortunato al piede destro. Fatale una distrazione dovuta all’utilizzo del telefono. Si è scusato con il team Aprilia e ha dovuto stringere i denti nel weekend. Ora ci sono anche Sachsenring e Assen da affrontare consecutivamente, quindi non può riposare.

MotoGP Germania, Espargarò idoneo ma infortunato

Espargarò ha superato la visita medica dei dottori della MotoGP ed è stato dichiarato idoneo per correre in Germania, ma non è affatto al 100%. Ai microfoni di AS ha avuto modo di spiegare quali sono le sue condizioni oggi: “Nelle radiografie fatte in Italia sembrava che non ci fosse nulla e ciò mi è parso strano, perché in termini di dolore ho vissuto il mio peggior weekend. Lunedì ho fatto una risonanza magnetica e sono state riscontrate due fratture dell’astragalo, un grande edema osseo e un danno ai legamenti“.

Il piede destro di Aleix è messo male, però lui cercherà di fare il possibile per disputare un buon fine settimana al Sachsenring: “In questi tre giorni ho fatto tutti i trattamenti che potevo, superinduttivo, Indiba, magnetoterapia per sei ore al giorno. L’infiammazione è diminuita molto rispetto a lunedì, quando avevo un piede grande come un pallone da calcio. Devo utilizzare stivale e stampelle per non appesantirlo e per farlo guarire“.

Meglio Sachsenring del Mugello per Aleix

Al Mugello ha sofferto tanto, al Sachsenring dovrebbe faticare meno: “Non può andare peggio che al Mugello – ha spiegato Espargarò – anche perché la pista ha quasi tutte le curve a sinistra e non dovrò sforzare tanto il piede destro“.

Il pilota Aprilia dovrà stringere i denti e fare ciò che può. Purtroppo per lui ci sarà anche il GP di Assen la prossima settimana e quindi dovrà attendere prima di poter riposare per recuperare.

Foto: Aprilia Racing