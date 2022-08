MotoGP 2022: i favoriti del Mondiale

Nelle ultime gare del Red Bull Ring e di Silverstone, il doppio successo di Pecco Bagnaia ha riaperto la corsa al titolo. Quando mancano sette gare al termine della stagione, scopriamo i piloti favoriti per il successo nella competizione iridata secondo i migliori siti scommesse online. Davanti a tutti troviamo Fabio Quartararo, seguito da Aleix Espargarò e da un Pecco Bagnaia che riesce a recuperare punti preziosi dalla testa della classifica.

Sarà una sfida tra Yamaha, Aprilia e Ducati: uno dei piloti di questi team è destinato a trionfare. Secondo i principali Bookmakers, Quartararo è per il momento il favorito, Espargarò insegue ma ritorna prepotentemente in auge proprio il nostro Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati, da un distacco di -91 punti dalla vetta, grazie a tre vittorie consecutive, è attualmente a -44 punti. Tutto può ancora succedere in questa seconda parte della stagione.

Yamaha davanti, Aprilia e Ducati inseguono

Come anticipato, Fabio Quartararo resta in pole per il titolo. Il campione del mondo in carica della MotoGP, guida la classifica con 200 punti, con un vantaggio di 32 punti su Aleix Espargarò. Il pilota francese della Yamaha è riuscito a vincere finora 3 volte in stagione e conquistare in tutto 7 podi. Nella precedente gara di Silverstone ha ottenuto un deludente ottavo posto, in Austria una seconda posizione utile per allungare sul pilota dell’Aprilia. Lo spagnolo non è riuscito ad andare oltre il nono posto nel GP di Gran Bretagna ed al sesto in Austria, alla ricerca ancora della prima vittoria in stagione. Al momento è però riuscito a tenere la scia di Quartararo grazie a una vittoria in Argentina e un totale di 5 podi conquistati.

Finalmente la Ducati sembra aver rialzato la testa nelle ultime gare, grazie alla tripletta di Pecco Bagnaia, l’ultima proprio al Red Bull Ring. Terzo in classifica generale, è riuscito a vincere ben cinque volte ma senza mai arrivare sul podio nelle altre corse durante la stagione. Se Pecco acquisirà la continuità mostrata nelle ultime gare, potrebbe rientrare nella corsa al titolo. Da segnalare anche Enea Bastianini, sesto in classifica mondiale a 118 punti. Per lui ben 3 successi in stagione e un buon quarto posto a Silverstone, dopo essere partito malissimo ma protagonista di un’eccezionale rimonta. Purtroppo, in Austria ha pesato il ritiro. Quando mancano sette gare al termine del campionato MotoGP, tutto può ancora accadere.