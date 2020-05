Matteo Ferrari domina nella prima MotoE Virtual Race. Pole e vittoria per il campione in carica, che precede Eric Granado e Mattia Casadei. La cronaca.

Esordio virtuale per la categoria MotoE con Matteo Ferrari netto dominatore. Il campione della categoria elettrica conquista prima la pole position, per poi chiudere la domenica come incontrastato vincitore. Eric Granado conquista il secondo gradino del podio, terza piazza per Mattia Casadei. Non mancano incidenti, battaglie, ma anche divertimento per i piloti di questo campionato, che si sfidano così in attesa di tornare alle gare ‘reali’.

Come accennato, il campione MotoE in carica Matteo Ferrari si assicura la pole position in questa prima competizione virtuale della categoria elettrica. Seconda casella in griglia per un esordiente, Jordi Torres, che precede Eric Granado. Sei giri da percorrere sul circuito di Misano (piuttosto congeniale al poleman, ricordiamo le due vittorie ‘reali’ nel 2019), per quella che si preannuncia una gara online da non perdere.

Gara che scatta con un ‘immancabile’ incidente multiplo alla prima curva. Highside, moto che volano… Solo in quattro riescono ad uscirne indenni, tra di loro il poleman Matteo Ferrari, che inizia subito a prendere il largo. Nonostante un incidente finale, il pilota riminese non ha rivali e taglia il traguardo vittorioso con ampio margine sugli inseguitori. Dietro al campione MotoE la battaglia è intensa, così come i conseguenti contatti ed incidenti: alla fine però saranno Eric Granado e Mattia Casadei a completare il podio.