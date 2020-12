MotoE: Una griglia di partenza 2021 ancora in costruzione

In quest'ultimo periodo abbiamo avuto i primi annunci riguardo i piloti MotoE 2021. Ma ci sono ancora tanti spazi vuoti: ecco i nomi finora ufficiali.

Primi annunci per quanto riguarda la griglia di partenza di quella che sarà la terza annata MotoE. Dopo il calendario (provvisorio) ecco confermati i primi nomi. Su tutti quello del campione 2020 Jordi Torres, che rimarrà nelle file di Pons Racing con l’obiettivo di ripetersi. Idem anche il campione 2019 Matteo Ferrari, confermato nel team Gresini, più Lukas Tulovic al rinnovo con Tech3. Rimane dov’è Dominique Aegerter, in evidenza all’esordio e determinato a ripetersi con Intact GP.

Non mancano poi cambiamenti e volti nuovi per la prossima annata elettrica. Nel primo caso stiamo parlando di Eric Granado, che dopo due stagioni con Esponsorama Racing vestirà i colori di WithU Motorsport. I volti nuovi invece per il momento sono Andrea Mantovani (Gresini Racing) dal CIV Superbike e Corentin Perolari (Tech3) dal Mondiale Supersport. Ma ci sono tanti tasselli ancora da assegnare, vedremo come si muoveranno le varie squadre MotoE per la prossima stagione.

Entry list

Pons Racing: Jordi Torres

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

SIC58 Squadra Corse: ?

LCR E-Team: ?-?

Aspar Team: ?-?

Esponsorama Racing: ?-?

Ajo MotoE: ?

EG 0,0 Marc VDS: ?