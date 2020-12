MotoE UFFICIALE Tulovic ed il rookie Perolari per il team Tech3 2021

Tech3 rinnova a metà la sua formazione per la stagione MotoE 2021. Confermato Lukas Tulovic, dalla Supersport arriva Corentin Perolari.

Un’altra squadra viene ufficializzata per la stagione MotoE 2021. Arriva l’annuncio di Tech3, con una conferma ed una new entry. Il primo è Lukas Tulovic, il secondo è Corentin Perolari, che rileva la sella di Tommaso Marcon. Una coppia di piloti rinnovata a metà per affrontare quella che sarà la terza stagione del campionato elettrico.

Seconda annata MotoE all’orizzonte per Lukas Tulovic, che ha mostrato buoni progressi quest’anno. Non è mancato un infortunio, ma nonostante tutto ha mancato di pochissimo la top ten. “Sono entusiasta di avere questa nuova possibilità” ha dichiarato il pilota tedesco. “Abbiamo registrato alcuni buoni risultati, peccato per l’incidente a Misano che ha rovinato la seconda parte di stagione. Nel 2021 puntiamo ad essere ben più avanti ed a lottare per il titolo.”

Corentin Perolari sarà invece uno dei volti nuovi della categoria. Trascorsi in Red Bull MotoGP Rookies Cup, nel Campionato Spagnolo nella categoria Open 600 (con titolo nel 2016. In seguito il Campionato Europeo Moto2 nel 2017, mentre dal 2019 è nel Mondiale Supersport. Ora questa nuova sfida per il 22enne pilota francese. “Il mio obiettivo per il mio primo anno è imparare e mettermi al passo il più velocemente possibile, così da poter avvicinare il più velocemente possibile le zone alte.”