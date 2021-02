MotoE UFFICIALE Kevin Zannoni e Miquel Pons per LCR E-Team 2021

Due esordienti in arrivo per LCR E-Team. Kevin Zannoni e Miquel Pons compongono la line-up del team di Lucio Cecchinello per il campionato MotoE 2021.

Il team LCR di Lucio Cecchinello ha la sua formazione per la stagione MotoE 2021. Ecco arrivare nella categoria elettrica una coppia di esordienti, ovvero il campione CIV Moto3 in carica Kevin Zannoni e Miquel Pons. Sono loro quindi i due piloti che ereditano le Energica Ego Corsa di Niccolò Canepa e Xavier Simeon (costretti al forfait per sovrapposizioni col FIM EWC).

Sarà una sfida interessante per il 20enne italiano, reduce dal secondo titolo italiano Moto3. Lo ricordiamo, Kevin Zannoni ha alle spalle anche l’esperienza del CEV di categoria, oltre ad alcune wild card a livello mondiale. “Da tempo sogno di competere in una categoria con piloti di livello internazionale” ha dichiarato. “Finalmente ce l’ho fatta. Arrivo dalla Moto3 e certo la MotoE sarà una moto molto diversa, ma lavorerò per essere presto competitivo. Un grazie a Lucio Cecchinello per questa opportunità.”

Il futuro compagno di box è il maiorchino Miquel Pons, 23 anni, grande protagonista nella classe Supersport in ESBK (per quattro volte è stato vice-campione). Ma l’abbiamo visto anche nel CEV Moto2 (sia questa classe che la Superstock 600), oltre che in WorldSSP. “Per me è una grande occasione e voglio sfruttarla al meglio” ha sottolineato. “Voglio ringraziare Lucio Cecchinello per la fiducia, la famiglia Hernandez e Noboru Ueda per avermi aiutato in questo passo, oltre alla mia famiglia ed a tutti quelli che mi supportano ogni giorno.”

“Si apre un nuovo capitolo” ha aggiunto il boss Lucio Cecchinello. “Sono due piloti giovani, ma so che la gioventù porta sempre energia, motivazione e grande dedizione. Certo avranno bisogno di tempo per capire la categoria, ma hanno dimostrato di essere competitivi negli altri campionati i cui hanno corso. Credo fermamente che sia possibile raggiungere grandi risultati nella seconda parte di stagione.”

Entry list MotoE aggiornata

Pons Racing: Jordi Torres

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

LCR E-Team: Kevin Zannoni–Miquel Pons

SIC58 Squadra Corse: ?

Aspar Team: ?-?

Esponsorama Racing: ?-?

Ajo MotoE: ?