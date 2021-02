MotoE UFFICIALE Il team Ajo sceglie Hikari Okubo per il 2021

Il team di Aki Ajo sceglie Hikari Okubo per la terza stagione del campionato MotoE. Ufficializzato un altro tassello della categoria elettrica, la griglia si sta completando.

La struttura di Aki Ajo cambia pilota per la stagione MotoE 2021. Ecco quindi che accogliamo un altro esordiente in questo campionato elettrico: arriva Hikari Okubo, che eredita la Energica Ego Corsa guidata nelle due annate precedenti da Niki Tuuli. Un’altra casella quindi assegnata, una griglia di partenza che vedrà un buon numero di debuttanti al via per quella che sarà la terza stagione di questa categoria.

Non parliamo esattamente di un volto nuovo. Ricordiamo infatti tre wild card in casa nelle stagioni 125cc 2010 e 2011, più in Moto3 nel 2014 (senza ottenere punti). Nel 2010 il 27enne di Koraida aveva conquistato il titolo All Japan Road Race Championship, categoria 125cc, per poi trionfare anche nel 2012 nella prima stagione dell’Asia Dream Cup. Dal 2016 è attivo in World Supersport, ottenendo come miglior risultato finora un 5° posto iridato nel 2019. Ora ecco arrivare una nuova sfida per questa stagione 2021.

“Un talento giapponese che approda in questa serie con solidi risultati nel motorsport” dice di lui il team manager Aki Ajo. “Hikari ha molta esperienza ed una lunga storia sulle moto grandi, sono sicuro che questo lo aiuterà molto.” Una bella sfida per il diretto interessato. “Sarò il primo pilota asiatico a competere in MotoE” ha sottolineato Okubo. “È un passo importante. Questa stagione non sarà solo un personale traguardo, ma anche una sfida per le nuove generazioni. Non vedo l’ora di cominciare, con lo sguardo al titolo.”

Entry list 2021 aggiornata

Pons Racing: Jordi Torres

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

LCR E-Team: Kevin Zannoni–Miquel Pons

Esponsorama Racing: Xavi Cardelús-André Pires

Ajo MotoE: Hikari Okubo

SIC58 Squadra Corse: ?

Aspar Team: ?-?

Foto: ptrracing.co.uk