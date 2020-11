Eric Granado e WithU Motorsport insieme nel 2021. Con grandi ambizioni, come detto da pilota e team principal: "Ci auguriamo di lottare per il titolo."

Nel 2021 Eric Granado si appresterà a vivere la terza stagione nella Coppa del Mondo MotoE. Stavolta però lo farà vestendo i colori del team WithU Motorsport, che ne ha ufficializzato l’ingaggio per il prossimo campionato. L’obiettivo principale di team e pilota chiaramente è uno solo: riuscire a lottare costantemente al vertice e di conseguenza per il titolo elettrico.

“Siamo lieti di annunciare questo accordo” ha dichiarato il team principal Matteo Ballarin. “Eric ha dimostrato di essere un bel pilota in varie categorie. Soprattutto ha grande esperienza in MotoE World Cup, avendo disputato le ultime due stagioni. Tra i suoi maggiori successi ricordiamo il round a Valencia l’anno scorso. Ha vinto tutt’e due le gare lottando con noi fino alla fine [contro Bradley Smith, ndr]. Insieme ci auguriamo di lottare per le prime posizioni e per il titolo nel 2021.”

Chiaramente c’è grande soddisfazione anche da parte di Eric Granado, in uscita da Esponsorama Racing, che sarà nuovamente protagonista in MotoE. “Sono contento dell’occasione offertami da WithU Motorsport” ha sottolineato. “Li ringrazio per la fiducia riposta in me e nel mio lavoro. È un team professionale, spero di portare loro bei risultati e di battagliare per il campionato nel 2021. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare assieme a loro.”