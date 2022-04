MotoE, Test Jerez-2: day-1 a Granado, prove di ‘qualifiche MotoGP’

A circa un mese dalla prima tre giorni di test, la MotoE riaccende i motori per il secondo round. Sono iniziati oggi altri tre giorni di prove ufficiali per la classe elettrica, con Eric Granado che chiude con un 1:49.020 come best lap del lunedì a Jerez. Il tempo di riferimento rimane però 1:48.634 stampato da Dominique Aegerter nei test precedenti. Viste le previsioni per domani, anticipata ad oggi la simulazione del nuovo format di qualifiche. Un doppio turno modello MotoGP, quindi con Q1 e Q2. Ecco com’è andata.

Prima sessione

Eric Granado aveva concluso anzitempo i primi test per un incidente, ma si è perfettamente rimesso. Il nuovo acquisto LCR E-Team lo dimostra subito, scattando al meglio in questa prima giornata e chiudendo come pilota di riferimento in questa prima sessione in programma. A seguire c’è il rookie Xavi Forés (Octo Pramac), terza piazza per il campione in carica Jordi Torres (Pons Racing). Solo 16 piloti in azione, il team WithU GRT RNF con Bradley Smith si farà vedere più tardi.

Seconda sessione

Il crono di riferimento di Granado viene presto battuto, c’è un nuovo leader in questo secondo turno di giornata. Il campione 2019 Matteo Ferrari (Gresini Racing) piazza la sua zampata con un 1:49.153, seguito a circa tre decimi da Bradley Smith, mentre in terza piazza ben figura il rookie Marc Alcoba (Aspar Team). A referto un incidente per Xavi Forés che comporta una momentanea bandiera rossa. Un solo giro per Kevin Manfredi, tornato in forma dopo il botto dei primi test, per guai alla sua Energica Ego Corsa.

Simulazione di Q1

Scatta la prova per quella che diventerà la prima sessione di qualifica quest’anno. I piloti rimasti fuori dalle posizioni di riferimento devono quindi lottare per assicurarsi i due posti ancora a disposizione per accedere al turno successivo. Cosa che riesce in primis a Mattia Casadei (Pons Racing), autore del miglior crono di giornata fino a questo momento, ma dietro a lui c’è Miquel Pons (LCR E-Team) il secondo quindi che riesce ad assicurarsi il passaggio del turno.

Simulazione di Q2

Come detto, Casadei e Pons quindi si aggregano a tutti gli altri già ‘promossi’, scatta così la prova per la pole position virtuale. E si fa vedere ancora una volta Eric Granado, che proprio all’ultimo piazza il miglior crono di giornata, migliorando di appena due millesimi quanto fatto nel turno precedente dall’italiano del team Pons. La prima casella in griglia quindi sarebbe sua, con Matteo Ferrari e Hikari Okubo accanto a lui in un’ipotetica prima fila.

Foto: motogp.com