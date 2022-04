MotoE, Test Jerez-2: Bradley Smith top del day-2 in condizioni miste

Le previsioni si sono confermate esatte, a Jerez s’è vista la pioggia ad intermittenza. La MotoE, impegnata negli ultimi test ufficiali pima dell’inizio del campionato, deve fare nuovamente i conti con le conseguenze del maltempo sulla pista andalusa. Seconda giornata quindi in condizioni miste, con Bradley Smith che è stato il migliore del martedì. Domani è l’ultimo giorno, si spera che sia più stabile per quanto riguarda il meteo.

Primo turno

Non piove, ma la pista è ancora molto umida dopo la pioggia notturna. Si fanno vedere solamente in due: Bradley Smith, rappresentante di GRT RNF Team, ed Alex Escrig, rookie di Aspar Team. Come si può vedere, tempi decisamente alti rispetto al 1:49.020 di ieri firmato da Granado…

Secondo turno

Non va molto meglio alle 13.30, quando scatta la seconda sessione di giornata dopo un forte acquazzone. Condizioni miste in pista e, come si può vedere dalla mini-classifica qui sotto, non si fanno davvero vedere in molti.

Terzo turno

Più o meno la stessa storia del turno precedente: un altro acquazzone, poi il sole. In questa sessione si vede un po’ più di attività, ovvero otto piloti in pista. In testa alla classifica c’è ancora una volta Bradley Smith, al top in questa giornata segnata dal meteo instabile.

Foto: motogp.com