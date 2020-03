Test ufficiali MotoE al via a Jerez, ma senza Casadei e SIC58 Squadra Corse. "Non vogliamo mettere a rischio né i nostri ragazzi né altre persone."

La quarantena imposta in questi giorni ad ampie zone del nostro paese (e da ieri sera a tutta l’Italia) sta condizionando tutti gli sport. In questi giorni SIC58 Squadra Corse avrebbe dovuto disputare tre giorni di test MotoE a Jerez assieme al suo pilota Mattia Casadei. Il team però ha scelto di rinunciare alle prime prove del 2020 per motivi di salute e di sicurezza.

“Il nostro pilota ed i nostri meccanici vivono nella zona rossa” ha scritto SIC58 Squadra Corse in un post pubblicato in questa prima giornata di test. “Per questo motivo Paolo Simoncelli ha deciso di non mettere a rischio né loro né altre persone, come stanno facendo altri partner tecnici. Questo in seguito alle restrizioni emanate dallo stato per contenere il coronavirus.”