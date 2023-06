La battaglia interrotta per l’arrivo della pioggia. Hector Garzo ringrazia, ora anche lui ha finalmente vinto una gara MotoE! Da dire che era pienamente in lotta per assicurarsela, chissà come poteva finire senza il maltempo… Lo spagnolo però esulta, ce l’ha fatta, un bel riscatto dopo l’incolpevole incidente di Gara 1. Salgono sul podio anche Mattia Casadei e Jordi Torres, autore di un fine settimana da manuale e quindi solido leader della generale. Ecco com’è andata la gara del pomeriggio al Sachsenring.

Gara 1, l’aggiornamento

Jordi Torres, dopo la pole position, ha messo a referto giro veloce e trionfo nella prima corsa della MotoE al Sachsenring, 400° podio per Aspar Team. Meno male che non ci correva più da anni… Secondo gradino del podio per Randy Krummenacher, terzo al traguardo è Nicholas Spinelli. Poteva essere il primo podio per il rookie italiano, ma il contatto all’ultimo giro con Hector Garzo, poi caduto, ha portato ad una successiva sanzione. Spinelli ha ricevuto una Long Lap Penalty, trasformata in un’aggiunta di tre secondi al tempo finale (la gara era finita da due ore). Matteo Ferrari quindi viene promosso sul terzo gradino del podio.

Gara 2: la pioggia premia Garzo!

Ancora una volta è Garzo ad avere lo scatto migliore, stavolta senza essere beffato alla prima curva. Torres, Casadei, Granado e tutti gli altri seguono lo spagnolo di Intact GP: inizia così la seconda corsa al Sachsenring. Krummenacher piazza il nuovo record assoluto, ma ci sono problemi: compaiono le prime gocce di pioggia! Questo però non rallenta troppo i ragazzi di testa, che anzi tengono ben viva la battaglia per il podio. Casadei, Torres e Garzo in particolare non mollano, vogliono la vittoria e stanno facendo di tutto per assicurarsela. Dietro di loro però non sono da meno, ma a quattro giri dalla fine i ragazzi cominciano ad alzare la mano: bandiera rossa, tutto fermo e piloti di ritorno al box. Ma la gara è finita, Hector Garzo ha vinto la sua prima corsa MotoE! Mattia Casadei e Jordi Torres completano così il podio al Sachsenring.

La classifica

MotoE generale

Foto: Social-Hector Garzo