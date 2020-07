Niki Tuuli operato al polso destro per ridurre la frattura riportata a Jerez. A breve scatta il recupero per il pilota del team Ajo MotoE.

Intervento perfettamente riuscito per Niki Tuuli. Il pilota Ajo MotoE, che lo scorso weekend aveva riportato la frattura del polso destro in un incidente a Jerez, è finito sotto i ferri nella giornata odierna. L’intervento si è svolto a Barcellona, per mano del dottor Xavier Mir e del suo staff del Hospital Dexeus. A breve il pilota finlandese inizierà il recupero, per arrivare pronto ai prossimi appuntamenti del CEV Moto2 e della Coppa del Mondo elettrica.